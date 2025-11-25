宜蘭生育津貼明年再調高 一次可領2.3萬元 媽媽最有感

宜蘭生育津貼第四度調高！補助一次領2.3萬元。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府宣布超有感好消息！為鼓勵生育、減輕家庭負擔，從115年1月1日起，生育津貼將再次調高到2萬元，產檢交通費也調升至3000元，生一胎最多可領 2萬3000元，讓設籍宜蘭縣的生育婦女能獲得更實質的支持。

這是宜蘭縣從108年至今第四度加碼生育補助，金額年年增加，補助更貼近爸媽實際需要。縣府社會處表示，從最初的生育津貼1萬元、產檢交通費1000元，一路提升到今年的1萬8000元加2000元交通費，如今115年再更上一層樓，直接給到最高2.3萬元。

除了現金補助，媽媽們最在意的產後支持服務也沒有少。縣府社工員將持續到宅訪視，關心產婦和新生兒狀況，還會送上玻璃奶瓶、濕紙巾、奶粉分裝罐等實用新生兒用品，並提供育兒資源與協助。

面對宜蘭新生兒數逐年下降（113年約2443人、114年預估降至1945人），縣府表示希望透過更友善的生育政策，讓準爸媽在迎接新生命時負擔更輕。這次的加碼經費已編入115年度預算，只要縣議會審議通過，新制將從明年元旦正式上路，讓準媽媽們過年就能先領一波補助好運。

