宜蘭生育津貼 明年起領2.3萬

為鼓勵生育、減輕家庭負擔，宜蘭縣政府25日宣布，從明年1月1日起，生育津貼將調整至2萬元，產檢交通費也調升到3000元，生1胎最多可領2萬3000元，讓設籍宜蘭縣的生育婦女能獲得更實質支持。此外，北市議員張文潔指出，今年生育獎勵金編列7億多元，只發出3億多元，要求市府再提高生育獎勵金。市府回應，會在年底前研議是否提高獎勵金。

宜蘭縣從108年至今年第4度加碼生育補助，金額年年增加，補助更貼近爸媽實際需要，縣府社會處表示，從最初生育津貼1萬元、產檢交通費1000元，一路提升到今年1萬8000元加2000元交通費，明年再更上一層樓發放2萬3000元。

廣告 廣告

社會處指出，除了津貼，縣府社工員會持續到宅訪視，關心產婦和新生兒狀況，並贈送玻璃奶瓶、溼紙巾、奶粉分裝罐等實用新生兒用品，提供育兒資源與協助。

面對宜蘭新生兒數逐年下降，113年約2443人、今年預估降至1945人，縣府表示，希望透過更友善的生育政策，讓準爸媽在迎接新生命時負擔更輕，這次加碼經費已編入明年預算，只要縣議會審議通過，新制將從明年元旦上路。

北市生育獎勵金第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎（含）以上5萬元，張文潔昨在議會民政委員會提案指出，市府預估今年新生兒人口約1.5至1.6萬人，不過到9月底還不到1萬人，今年生育獎勵金預算7億多元只發出3億多元，連江縣生育獎勵金第1胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，雲林縣前3胎也都發6萬元，台北市身為首善之都，應該要再提高生育獎勵金，她也提議生育獎勵金剩下的預算，應該用於即將出生的孩子身上。

北市民政局陳永德強調，只要財源可以也願意第1胎發10萬元，將研議議員建議，提案最終通過委員會審查，民政局會在年底前研議是否提高獎勵金。