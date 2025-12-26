宜蘭田間充滿「售」字看板 藝術展籲反思農地價值

把地板用水泥製作的售字推倒，再用石塊敲碎，藝術家游婷雯近期在宜蘭中興文創舉辦出售地景藝術展。她認為，這幾年農田間的「售」字看板出現的太理所當然，讓她看了很憤怒，希望透過展覽和表演藝術釐清自己的情緒。

藝術家游婷雯說：「不自覺的對於這樣的售字景觀感到很憤怒，所以我想要去認識我的這一個情緒，為什麼我會感到憤怒。」

展覽除了有各種材質的售字還有紀錄影片，游婷雯還徒步記錄自己三星住家附近農田間售字看板的數量，一共多達70幾筆，每一筆都拍下紀錄，並標示在地圖上。

她說，這幾年農舍開發、土地交易熱絡，展覽是希望讓社會能停一下、想一下，農地是否可以都被這樣標價，是否還有其他價值。

民眾沈小姐表示，「可以感受到創作者對於土地的一個很深、很深的愛。」

民眾黃小姐說道，「藝術家對土地有很深刻的感觸，然後真的是用身體去記憶所有的事情。」

一塊農地出現6塊售字看板，高鐵議題加持，宜蘭縣近幾年農舍興建數量逐年增加，農地交易量也越來越熱絡。由於興建農舍需申請農民資格，根據縣政府統計，近5年宜蘭農民資格申請件數達2814件，去（2024）年因《國土計畫法》議題引發搶建潮，1年有700多件。

宜蘭縣政府農業處副處長林信宏說明，「整體上縣府在基於農舍的一個立場是以核實來做審查，後續的管理也會依照規定來做相關的管理。」

縣政府強調，今年農民資格申請數量已經趨緩，相關申請都會依法審查，並依相關規定管理，如果有建築或設施違規會先輔導，必要時會依法開罰或列管排拆。