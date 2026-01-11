宜蘭男子持斧頭、拐杖上街嚇人 警查獲最高可罰3萬元

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣1名58歲蔡姓男子，手持斧頭及拐杖在宜蘭市區行走，疑似要攻擊路過民眾，嚇壞不少用路人，警方獲報到場將他帶回詢問，依違反社會秩序維護法裁處，最高可處3萬元罰鍰。

宜蘭警分局今天(11日)指出，警方昨天下午1點半接獲報案，直指宜蘭市東港路與黎明一路口，有名陌生男子持利器疑似要攻擊路過民眾，轄區派出所派遣線上警力處理，在5分鐘內循線查獲嫌疑人，查扣他攜帶的斧頭、拐杖，並帶回派出所製作筆錄。

這名蔡姓男子是宜蘭縣人，他接受警詢時，供稱馬路上的汽車很吵，因此手持斧頭、拐杖要嚇嚇駕駛人，但沒有傷及他人，警方認定他攜帶利器上街已依違反社維法。

警方表示，民眾若無正當理由，切勿攜帶有殺傷力器械，以免觸法，若在公共場所遇到持利器可疑人士，請撥110報案。

