宜蘭男子疑虐死病父 檢方依傷害致死罪起訴

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭陳姓男子在今年9月間，疑似未按時給臥病父親餵食，並讓父親受寒，之後甚至毆打父親致死。檢方偵辦後，17日依傷害致死罪起訴。

起訴書指出，陳父於2023年因罹病導致肢體障礙、行動不便、無自理能力，平時與39歲兒子陳男同住，陳男是主要照顧人。今年9月起，陳男未按時給父親餵食，導致陳父營養不良，並將父親衣物丟棄，在氣溫驟降之際，僅有一條薄被包覆。

檢方指出，今年10月20日起，陳男陸續對父親徒手毆打，導致陳父多處瘀傷、顱內出血，最後因呼吸衰竭死亡。

檢警當時檢視遺體發現，陳父已瘦成皮包骨，身上有多處瘀傷，向陳男詢問外傷原因，陳男坦承是他毆打所致。宜蘭地檢署認為，陳男涉案情節重大，全案依傷害致死罪起訴。（編輯：方沛清）1141223