宜蘭男子疑虐死病父 檢方依傷害致死罪起訴
（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭陳姓男子在今年9月間，疑似未按時給臥病父親餵食，並讓父親受寒，之後甚至毆打父親致死。檢方偵辦後，17日依傷害致死罪起訴。
起訴書指出，陳父於2023年因罹病導致肢體障礙、行動不便、無自理能力，平時與39歲兒子陳男同住，陳男是主要照顧人。今年9月起，陳男未按時給父親餵食，導致陳父營養不良，並將父親衣物丟棄，在氣溫驟降之際，僅有一條薄被包覆。
檢方指出，今年10月20日起，陳男陸續對父親徒手毆打，導致陳父多處瘀傷、顱內出血，最後因呼吸衰竭死亡。
檢警當時檢視遺體發現，陳父已瘦成皮包骨，身上有多處瘀傷，向陳男詢問外傷原因，陳男坦承是他毆打所致。宜蘭地檢署認為，陳男涉案情節重大，全案依傷害致死罪起訴。（編輯：方沛清）1141223
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 7 小時前 ・ 75
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 59
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 68
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
英勇余男抗敵過世！母婉拒捐款 杜汶澤感動：余媽媽也是英雄
日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，最後4死（含兇嫌）11傷。港星杜汶澤第一時間宣布尊敬余男英勇抗敵犧牲生命的行為，將捐出麵館一日所得，今(23日)上午，杜汶澤透露，聯絡余男家屬後，對方婉拒好意，杜汶澤說：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 39
自稱張文同夥「計畫不一樣」！43歲中科男遭逮辯惡作劇遭禁見獲准
台北捷運1219攻擊事件發生後，網路接連出現不當留言或貼文，有人轉發「和嫌犯張文是兄弟」，還稱「下一個地點高雄車站」、預告25日會有更大的事件等文章，引發恐慌，橋頭地檢署昨（20）天指揮調查，拘提一名台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前 ・ 3
果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」 警迅速逮人
即時中心／林耿郁報導張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。民視 ・ 1 天前 ・ 9
呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付店家提告詐欺
中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【2025年終獎金調查】年前不能提離職？勞工曝「一透露獎金瞬間歸零」
年終獎金向來被視為上班族撐過一整年的重要回饋，但實務上，是否發放、如何發放，仍高度掌握在資方手中。有勞工分享自身經驗指出，僅因被公司察覺有離職意圖，就遭取消年終獎金，甚至被迫承擔公司決策後果，導致過年前經濟壓力驟增。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 2
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 1
新竹新豐3人被球棒毆傷 警澄清非隨機攻擊：感情糾紛尋仇認錯人
新竹縣新豐鄉21日凌晨發生男子持棍毆傷民眾事件，共有3人被球棒毆傷送醫，甚至網路一度傳出嫌犯持槍犯案，消息也在網路上發酵。警方據報後立即展開偵辦，專案小組以車追人，21日晚間將涉案的許姓男子傳喚到案，中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3
拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻認為台北市警方處理出了問題，對此，國民黨前發言人鄧凱勛3點開嗆簡舒培，拿憾事當惡鬥素材，昔嗆總統賴清德「超級蠢」，今又借題拐彎罵總統，是在打總統賴清德的臉嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
前任醋火爆發！毒駕狂飆人行道 基隆深夜「開車當兇器」狠撞情敵
警方指出，案發時間約在晚間10時許，八斗子分駐所接獲民眾報案，稱有車輛突然衝上人行道撞擊行人，員警趕抵後發現，魏女倒臥路旁，當場被撞飛數公尺，陷入重傷昏迷，身上有鼻骨骨折及多處撕裂傷，緊急送醫搶救，所幸暫時脫離生命危險。更令人震驚的是，肇事駕駛在第一次撞擊...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發起對話