宜蘭男持斧頭車道叫囂遭警送辦 辯稱車輛噪音太吵

[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》

