宜蘭男持斧頭車道叫囂遭警送辦 辯稱車輛噪音太吵
（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）蔡姓男子昨天手持斧頭在宜蘭市路邊揮舞，甚至衝入車道叫囂嚇壞用路人，警方獲報迅速到場查獲，蔡男辯稱來往車輛發出噪音太吵，警方詢後將移請宜蘭地方法院簡易庭裁處。
58歲蔡男昨天下午1時許，手持斧頭、拐杖站在宜蘭縣宜蘭市東港路與黎明一路路口，甚至一度衝入車道對用路人叫囂，宜蘭警分局獲報後，立即派遣員警到場處理，警方發現蔡男後，先短按2次喇叭，接著透過警車廣播要求蔡男將手上的斧頭、拐杖放在地上。
員警確認蔡男手上沒有任何利器後下車瞭解，蔡男辯稱，來往車輛發出噪音太吵，警方除查扣蔡男攜帶的斧頭、拐杖，並將蔡男帶回派出所製作筆錄，詢後將依違反社會秩序維護法，移請宜蘭地方法院簡易庭裁處。
警方今天表示，民眾若無正當理由，切勿隨身攜帶具有殺傷力的器械，以免觸法，並提醒民眾，若遇可疑人士應立刻撥打110報案，或至鄰近派出所向警方尋求協助。（編輯：李錫璋）1150111
其他人也在看
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 481
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 4 小時前 ・ 15
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 188
民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救
事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 2
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 44
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 101
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
TPBL》高國豪兄弟互控傷害 大哥嗆「我要弄斷你的腳」判拘役30天
新竹攻城獅當家球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，前年底3兄弟在蘇澳餐廳互毆後提告，3人被檢方依傷害罪起訴，大哥高聖文因嗆「我要弄斷你的腳」另涉恐嚇。宜蘭地院判決出爐，傷害部分和解，公訴不受理；高聖文犯恐嚇危害安全罪，判拘役30日，緩刑2年。自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
委屈！北捷73歲清潔婦 關心廁所旅客竟遭摑掌
上個月才發生台北捷運攻擊事件，現在又有北捷清潔員遭毆打事件。新北市府中捷運站，8號下午三點多一名莊姓女子使用廁所時間過久，73歲的清潔員上前敲門關心，沒想到反遭對方辱罵，甚至動手摑掌，讓她感到相當氣憤。對此，北捷公司強力譴責暴力，將會對女子開罰7千500元。 #清潔婦#關心#旅客#摑掌東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 1
黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
訴訟成本已3700萬！律師：國民黨大罷免大失敗是242比0
不滿藍白作亂國會，台灣民間去年興起大罷免潮，最終皆未能通過，此後，藍白面對質疑時，經常會拿32比0來嘲諷。黃帝穎律師今（11）天指出，國民黨大罷免大失敗是242比0、訴訟成本是3700萬比0。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 93
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
不「信賴」不行！ 傳賴清德多次探詢綠營金門縣長人選仍沒人
民進黨為2026年地方大選布局，預定今年農曆年前完成各縣市首長提名，但「屢戰屢敗」的金門、馬祖（連江縣）因沒人請纓，提名進度嚴重落後。外傳總統兼黨主席賴清德雖接受馬祖不提名，但金門卻因國民黨立委陳玉珍表態參選而格外重視，曾多次詢問黨內「真的沒人選縣長嗎」？中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 14
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 9
海檬果似芒果、百香果 台東縣衛生局籲民眾果實含劇毒勿誤食
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣衛生局8日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用2顆後，導致嘔吐、互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 6 小時前 ・ 1
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言