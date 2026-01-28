宜蘭男空拍機投毒害死動物 違《動保法》、《刑法》遭起訴

農場上方出現一架空拍機，宜蘭冬山鄉一間動物展演農場，員工發現有異，因為園內許多動物突然猝死，因此循著空拍機找到王姓犯嫌。

員工發現王嫌涉嫌操作空拍機，將摻有劇毒的農藥苜蓿粒空投至園區內，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物死亡，立刻報案，業者回憶起受害動物，哽咽不捨。

受害農場特助Alison表示，「我們一直都把我們的動物，當成就像我們自己的家寵一樣，牠們就是我們的心肝寶貝。」

此案發生在2023年6月間，檢警獲報後介入調查，涉案王嫌疑似是不滿前員工跳槽，才會利用空拍機投毒報復。王嫌否認，辯稱操作空拍機只是為了瞭解對方有何建設可以模仿，但死亡動物經台大獸醫專業學院解剖檢驗，發現體內均含有托福松等農藥成分，加上手機對話紀錄及監視器畫面鐵證如山。

宜蘭地檢署主任檢察官黃筱文說：「被告先後3次投毒造成多隻動物死亡，本件依違反《動物保護法》以及《刑法》毀損罪嫌，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。」

全案檢方偵結，依違反《動物保護法》以及《刑法》毀損罪嫌起訴，因王男無悔意，向法院請求從重量刑；至於王嫌至今已新開動物展演農場，目前展演許可證還在申請中；縣政府農業處表示，王嫌因涉犯《動保法》，依法不得再以其名義申請展演許可證，縣政府會從嚴審理，避免有虐待動物情事發生。