宜蘭男腦死家屬大愛器捐 警開道北送心肝移植

（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣30餘歲男子19日因意外導致腦出血，送至陽明交大附醫救治後仍不幸腦死，家屬秉持大愛精神捐出男子的2顆腎臟、心臟與肝臟，今天在警方開道下，將心臟與肝臟送至台北移植。

國立陽明交通大學附設醫院表示，醫療團隊將捐贈的2顆腎臟留在宜蘭，由陽明交大附醫肩負移植重任，立即展開移植手術，這份珍貴的生命禮物，在醫院專業團隊的接手下，順利完成大愛延續。

陽明交大附醫指出，心臟與肝臟則分別送往振興醫院及台北榮民總醫院，由於今天適逢假日，國道5號易交通壅塞，且心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，器官移植時間分秒必爭。

載送心臟與肝臟的救護車，分別於下午2時許及4時許，從陽明交大附醫出發，在宜蘭縣警察局交通隊，與國道高速公路警察局跨區接力為救護車開道下，順利送抵醫院，隨即展開移植手術。

陽明交大附醫表示，捐贈者以無言的方式擁抱世界，將愛完整傳遞，也為4名受贈者爭取了生命延續的契機，成為照亮他人生命的溫暖光芒，院方並向參與此次任務的檢警及各醫學中心醫療團隊致上誠摯敬意。（編輯：陳正健）1141123