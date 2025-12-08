宜蘭男誆少女開房「說好不碰卻性侵」男和解取得原諒判緩刑

宜蘭發生性侵案件。一名林姓男子今年4月至5月間在宜蘭某酒吧結識未滿18歲女工讀生小真，雙方交換IG帳號保持聯繫。6月2日凌晨，林男得知小真與男友吵架，便邀約到旅館「聊天」。

小真曾詢問是否真的要睡在同一房間，林男保證「不會碰她」。然而進入房間後，林男聊天到一半睡著，醒來後違背承諾，不顧小真拒絕，強行脫去衣物並未戴保護措施性侵得逞。

事後小真告知家人並到醫院驗傷報案。宜蘭地方法院審理認定林男犯行明確，依成年人故意對少年犯強制性交罪判處有期徒刑1年10月。法官考量林男坦承犯行並與被害人父母達成和解，被害人父母當庭表示同意給予緩刑，最終宣告緩刑3年。

廣告 廣告

緩刑期間林男須接受保護管束，向檢察官指定機關提供180小時義務勞務，並禁止對小真實施任何不法侵害行為。

更多品觀點報導

【荒唐辯詞】少女輸到脫光遭性侵 家長竟稱「她有過失」、僅願賠償 1 萬！

納骨塔套狗鍊爬行！女控性侵引6惡煞私刑 男遭凌虐3小時腦出血

