宜蘭男警「尾隨女警回家」強拍裸照！「侵犯凌虐3小時」下場曝

社會中心／巫旻璇報導

宜蘭分局某派出所一名女警今年2月與同事聚餐後，獨自步行返家途中，遭所內的歐姓男警尾隨，並被對方強行闖入住處套房施暴。歐男在屋內不僅強拍裸照，還趁她無力反抗時性侵，造成她臉部及身體多處瘀青。事後女警報案求助，案件也隨即進入司法程序。宜蘭地方法院審理，認定歐男以拍攝影像的方式強制性交，法官考量他已與兩名被害人達成調解並賠償，最後依強制性交罪判處5年徒刑，恐嚇危害安全罪判6個月，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，今年2月17日歐男、女警與多名同事在居酒屋聚餐，期間女警與另一名王姓員警聊天，引起歐男嫉妒，他當場推擠女警數次被拉開，兩人爆發口角，女警氣憤離開後獨自步行返家，不料歐男竟尾隨入內。進屋後，他情緒失控質問女警不忠，隨即將女警推倒壓制、連續搧巴掌、勒脖子，使其呼吸困難。當女警想以手機求救時，卻被奪走，歐男又撕扯衣物、拍攝裸照並辱罵「妳就是欠X」，接著趁對方無力反抗時性侵。女警事後試圖求援仍被多次拉扯與毆打，整起過程長達3小時，最後終於奪回手機向友人求助，才由友人接走並送醫報案。





審理中，歐男辯稱兩人之間有曖昧默許，否認侵入住宅或凌虐。但法官依據影片畫面，認為女警明顯抗拒、緊閉雙眼，顯然不願意與歐男發生關係，判定行為構成強制性交罪。法官指出，歐男身為執法人員卻以情緒失控傷害同僚，嚴重破壞公信力，但考量他無前科、犯後悔意明顯並與被害人和解，依刑法第59條酌情減刑，從原本應處7年降為5年，最後依強制性交罪判處5年徒刑，恐嚇危害安全罪判6個月，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。





