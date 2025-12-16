宜蘭男違停囂張嗆聲！網怒噴：不要臉 警1原因未開罰

宜蘭一名男子違停還囂張嗆聲，引起網友怒火。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 宜蘭縣羅東鎮中正北路日前出現囂張違規停車，一名駕駛將車輛停路旁前往對面飲料店，導致後方車輛難以通行，隨後違停男子還怒嗆後車駕駛「不會從旁邊過喔」，誇張行徑被PO上網，引起網友怒火「不要臉天下無敵」、「這些巨嬰是時候受到教訓」，警方指出，由於未接獲檢舉，目前無法開罰。

民眾將行車記錄器影片上傳社群平台，一名男子將車輛違停中正北路旁，直接穿越馬路到對向飲料店消費，導致後方車流堵塞，但男子不僅未有歉意，還嗆聲「不會從旁邊過喔」。囂張行徑讓PO文民眾怒批「違停停得理所當然、理直氣壯」。

網友更紛紛砲轟「違停還敢兇」、「這些巨嬰是時候受到教訓」、「違停還隨意穿越道路，真的太囂張」、「那條路常有這種垃圾」、「違停最高境界」、「全世界就你最聰明」。

羅東警分局指出，違規當時未接獲民眾報案，事後也沒有接到檢舉，無法開罰。但該男子已違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款，可處 600元以上、1200元以下罰鍰；此外，行人未依規定擅自穿越車道，亦違反第78條第1項第3款，另可處 500元罰鍰。

