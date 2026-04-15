宜蘭男遭持棒追打質疑警縱放 警方：未提告才沒依現行犯處理

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監視器畫面可以看到，一名男子拿著球棒在家門口叫囂，另名男子出來後持球棒者上前追打，受害的A先生15日出面控訴。

受害A先生說：「主要是為什麼警察沒有依現行犯去逮捕當事者？是不是在執法上有疏失？」

拿出驗傷單，A先生表示，對方不分青紅皂白朝他頭部攻擊，自己頭部有多處撕裂傷，親友報案後警方到場，卻未以現行犯逮捕打人犯嫌。

受害A先生表示，「哥哥拿球棒攻擊我，但是我沒有要提告。」

雙方發生衝突，疑似是感情糾紛，警方出示密錄器畫面，顯示到場後受害男子表示「我沒有要提告」，加上打人男子已離去，因此沒有以現行犯處理。

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羅東警分局五結分駐所長呂承軒解釋，「警方到場時已無打架情事，當場詢問受傷民眾表示不願意提出告訴。」

依《刑事訴訟法》規定，犯罪在實施中或實施後即時發覺者為現行犯，法規沒有硬性規定一定要實施逮捕，警方具裁量權；警方指出，此案員警依現場狀況研判，先協助將傷者送醫，雙方目前都沒有提出告訴，於告訴期間內，雙方均可以至鄰近派出所提告，將依規定秉公處理。