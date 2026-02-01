宜蘭男酒駕撞爛電箱「害342戶斷電」 台電漏夜搶修5小時復電
宜蘭縣三星鄉歪仔歪橋1月31日晚間10時24分發生酒駕車禍事故，32歲吳姓男子駕駛自小客車行經歪仔歪橋時，失控自撞橋頭台電電箱，造成設備損毀，附近一帶共342戶停電。吳男受傷送醫，經酒測值超過法定標準，警方依公共危險罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。
據了解，吳男當時獨自駕車，沿三星鄉上將路往羅東方向行駛，行經歪仔歪橋時不明原因失控自撞，撞擊歪仔歪橋西側橋頭台電電箱，車輛嚴重扭曲變形。肇事車輛隨後由吊車拖離，吳姓駕駛受傷由救護車送醫，警方完成現場清理後，道路才恢復通行。
事故發生後，歪仔歪橋附近三星鄉清洲二路一帶住戶停電，台電緊急派員到場搶修，直到2月1日凌晨3時許才恢復供電。警方呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危害自身及他人安全。
看更多 CTWANT 文章
嘻小瓜紅包6600元遭酸「全場最少」 Lulu心疼還原兩人對話
婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭
女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 42則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 32則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
影/楠梓老夫婦遭逆向騎士暴打 21歲男大生鎖喉壓制解危
高雄市楠梓區30日下午發生一起街頭暴力事件，一對年長夫婦在行人專用道散步時，遭逆向駛入的機車騎士撞擊後，竟被對方施暴毆打。一名21歲簡姓男大生路過見狀挺身制止，雖遭安全帽攻擊仍成功將施暴者壓制在地，警方到場後將施暴騎士依現行犯逮捕。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3則留言
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
丟包學霸男害慘死！網怒揭「叫車平台1黑洞」轟：這是一場制度殺人
政大畢業擁有雙學士學位的25歲溫姓男子，25日凌晨透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被駕駛林姓男子丟包在台64線快速道路，導致溫男慘遭4車輾過爆頭身亡。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注，就有網友分析認為，這起案件並非單純的交通事故，而是「制度殺人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
衛福部2月新制來了！因應春節長假祭出16億健保獎勵 多項罕病新藥擴大給付
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導為因應春節連假與醫療需求變化，衛福部今（30）日公布今年2月多項攸關民眾權益的新措施，包括多項癌症與罕病新藥擴大健保給...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫
高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo旅遊編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 6則留言
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言