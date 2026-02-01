宜蘭男酒駕撞爛電箱「害342戶斷電」 台電漏夜搶修5小時復電

宜蘭三星鄉歪仔歪橋發生酒駕自撞事故，轎車撞毀台電電箱，造成342戶停電。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣三星鄉歪仔歪橋1月31日晚間10時24分發生酒駕車禍事故，32歲吳姓男子駕駛自小客車行經歪仔歪橋時，失控自撞橋頭台電電箱，造成設備損毀，附近一帶共342戶停電。吳男受傷送醫，經酒測值超過法定標準，警方依公共危險罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，吳男當時獨自駕車，沿三星鄉上將路往羅東方向行駛，行經歪仔歪橋時不明原因失控自撞，撞擊歪仔歪橋西側橋頭台電電箱，車輛嚴重扭曲變形。肇事車輛隨後由吊車拖離，吳姓駕駛受傷由救護車送醫，警方完成現場清理後，道路才恢復通行。

事故發生後，歪仔歪橋附近三星鄉清洲二路一帶住戶停電，台電緊急派員到場搶修，直到2月1日凌晨3時許才恢復供電。警方呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危害自身及他人安全。

