宜蘭男鬧街 斧頭拐杖嚇路人

宜蘭市東港路與黎明一路口驚傳疑似「無差別攻擊」事件，民眾直擊58歲蔡姓男子突然手持斧頭、拐杖衝到馬路邊吆喝、作勢逼近路人，畫面曝光後引爆附近居民恐慌，直呼「真的很恐怖」、「那邊一堆學生騎腳踏車上下課，怎麼叫人安心！」警方獲報後5分鐘內即到場逮捕嫌疑人，所幸未釀成傷害，蔡男供稱因來往車輛喇叭聲及人聲吵雜，無法休息才持利器出現路口，但警方仍依《社維法》移送裁處。

警方指出，前天下午1時30分接獲民眾報案，指在宜蘭市東港路與黎明一路口附近，看見蔡男持利器疑似要攻擊路人，警方立即派遣線上警力趕赴現場，在5分鐘內循線將人逮捕，當場查扣斧頭及拐杖等物品，並將蔡男帶回派出所製作筆錄。

有民眾撞見蔡男手持利器逼近路人拍下影片，PO上網提醒路過民眾小心，只見蔡男在路口來回走動，突然高舉斧頭並揮舞拐杖朝路人方向大聲叫囂，行徑相當詭異，不少人留言形容「根本像無差別攻擊」、「反社會人格」、「中邪了嗎」，直言若有人靠近後果恐怕不堪設想。

警方說，經初步釐清，蔡男因不滿車輛喇叭聲及人聲吵雜，遂持斧頭及拐杖現身路口，作勢攻擊路過車輛及行人，已依違反《社維法》可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，將蔡男移送裁處，詳細動機仍待進一步釐清。由於事發地點鄰近學區與主要通行道路，不少家長與民眾對安全感到憂心，警方也承諾加強巡邏。

警方提醒，民眾若無正當理由，切勿隨身攜帶具殺傷力器械，以免觸法；如民眾發現可疑人士或危險行為，請立即撥打110報案，或就近向派出所尋求協助。