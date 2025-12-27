宜蘭發生規模7.0強震！氣象署：未來3天至一週留意規模5.5至6餘震

該起地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞。 圖：中央氣象署提供

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點05分發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方 32.3 公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。該起地震全台有感，國家警報狂響，雙北、宜蘭、基隆、桃園等多個縣市的震度高達4級。中央氣象署表示，未來一週內要留意規模5.5至6的餘震，尤其北部感受會較明顯。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11點5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域。最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4級。

氣象署也針對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣、金門縣發布「國家級警報」災防告警訊息，提醒民眾，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

針對這起地震成因，氣象署地震測報中心主任吳健富指出，為歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞造成，菲律賓海板塊從東南方往西北擠上來後，在花蓮外海開始往北隱沒下去。由於正值深夜背景值較小，再加上高樓效應、台北盆地效應，民眾會感受搖晃較為明顯。在未來3天至一週可能會有5.5至6.0之間餘震。

氣象署指出，這次地震震央在宜蘭外海，相當深，所以全台有感。 圖：中央氣象署提供