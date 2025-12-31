宜蘭發生追撞肇逃事故！眼尖網友發現：副駕駛女子沒穿衣服

宜蘭昨日發生追撞事故，肇事車輛撞擊後逃逸，眼尖網友發現副駕駛座女子沒穿衣服。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 宜蘭縣五結鄉傳藝路二段昨日發生一起車禍，1輛白色福斯轎車追撞停等紅燈的白色富豪（Volvo）休旅車，隨後肇事車輛竟倒車駛離現場，行車紀錄器畫面上傳網路後，眼尖網友發現副駕駛座的女子沒穿衣服，掀起熱議。

遭追撞車主將行車紀錄器畫面PO上社群平台，抱怨肇事駕駛完全不顧周遭車輛在路上狂飆，直言不該讓這種「權利車」病態駕駛行駛在路上。事發當下肇事轎車因強大作用力瞬間彈飛、失控滑退，隨後更直接打檔倒車，隨即在大馬路加速蛇行逃逸。

影片曝光後引起網友熱議，更有眼尖網友發現撞擊時，副駕駛座一名女子往前衝，手掌與上半身貼近透明車窗，竟沒有穿衣服，網友紛紛留言「邊開車、邊吃東西嗎」、「撞了會不會咬斷」、「福斯駕駛很享受副駕駛的吞吐服務...所以完全沒剎車直接撞嗎...」。

警方調閱周遭監視器，透過車號通知涉案車主及駕駛到案說明，確認肇事原因後，依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

