宜蘭發錢了！1鄉鎮「普發3千」 估2.7萬人受惠

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記者黃國瑞、吳姵萱／宜蘭報導

宜蘭頭城驚喜政策引爆關注！鎮民有望直接領到現金補助，鎮長蔡文益宣布，將運用施政結餘款8千多萬元，規劃一次性普發3000元，預估約2萬7千名鎮民受惠，但仍需經審議會議通過。

鎮長蔡文益（右一）表示，為了體諒基層的辛勞，決議將結餘款普發給鎮民。

宜蘭頭城鎮也傳出發錢好消息，鎮長蔡文益今日受訪表示，為了因應物價油價飆漲，體諒基層民眾生活辛苦，經過內部會議討論後，決議將施政結餘款項的8千多萬，一次性普發給頭城鎮民，預估將會有2.76萬人次受惠，不過還是得等到代表會議順利通過，一旦通過，只要七月前設籍頭城，預估每個人就可領三千元。

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頭城鎮長蔡文益：「宜蘭也不落人後，宜蘭也應該有這樣子的一個條件的時候，我們也應該苦民所苦，來做這項優惠的一個政策。」

民眾劉小姐：「這樣很好，不然這裡民間有的人很困苦，有一些補助，所以鎮長做得很好，讚啦。」

民眾林先生：「難免在選舉前，然後有這樣子動作的話，我覺得多少還是會有…，就是會有那種拉票、買票的嫌疑存在。」

部分政黨及民眾質疑，在選舉前普發現金，可能有拉票嫌疑。

鎮民聽到要可能要普發3千元當然開心，不過部分政黨及民眾就質疑，認為在選舉前夕肆意大動作發放現金有拉票嫌疑，對此，鎮長蔡文益則回應，只是想體恤民眾辛苦，加上其他縣市也都有普發，才會提出這個想法，期望能再次帶動地方經濟。

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