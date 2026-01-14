宜蘭監獄受刑人保外就醫潛逃 傳是有攻擊行為亡命之徒

宜蘭監獄1名黃姓受刑人保外就醫期間潛逃，由檢方追緝中。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭監獄1名黃姓受刑人保外就醫期間潛逃，傳出是名亡命之徒，有攻擊行為，危險性極高，引發各界關注。獄方今天(14日)回應，已廢止黃男保外就醫，由檢方追緝中。

爆料人在社群平台發文指出，「聽聞宜蘭監獄1名黃姓受刑人疑似保外就醫未報到，並且已是1個多禮拜前發生事情，聽聞黃姓人犯為亡命之徒，有攻擊行為且有汽車代步，危險程度極高，矯正署卻未公之於眾」。

據了解，今年35歲的黃姓受刑人家住新北，因毒品案被判刑1年，去年4月到宜蘭監獄服刑，後來因為罹病辦理保外醫治獲准，10月7日具保出監，到台北醫學大學附設醫院就醫。

宜蘭監獄指出，黃姓受刑人保外就醫期間未定期回報聯繫，宜監向上陳報，矯正署本月5日廢止保外醫治，宜監隔天透過書函及科技設備(LINE)，通知他8日到宜蘭地檢報到返監執行，但未現身。

檢方將傳喚黃姓受刑人說明，如果沒有報到，將發布通緝。

