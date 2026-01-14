宜蘭監獄受刑人保外就醫逃跑 警台北逮人搜出毒品

【緯來新聞網】宜蘭監獄傳出有受刑人疑似在保外就醫後，未依規定報到返監，更傳出具有攻擊性、危險程度高，引發地方民眾恐慌。對此，獄方證實，35歲黃姓受刑人就醫住院後，上週沒有到宜蘭地檢署報到返監，已函請宜蘭地方檢察署及警方依法通緝，而警方昨天在台北逮到人了。

宜蘭監獄驚傳有受刑人在保外就醫後逃跑。（圖／翻攝自Google Map）

黃姓受刑人家住新北，因毒品案被判刑1年，去年4月到宜蘭監獄服刑，後來因罹病在去年10月7日辦理保外醫治獲准，到台北某醫院住院治療，卻在治療期間再犯竊盜案件，已嚴重違反相關規定，宜蘭監獄於今年1月5日依法廢止其保外醫治資格。



監獄指出，考量黃員表示1月7日仍需回診，因此通知其須於1月8日前往宜蘭地方檢察署辦理返監執行，並同步通報矯正署。不料，黃姓受刑人屆期未依規定報到。



宜蘭監獄已於1月9日正式函請宜蘭地方檢察署，依權責辦理後續追緝及相關司法程序。獄方強調，全案均依照法定程序處理，並非刻意隱匿，呼籲民眾勿散布未經查證訊息，以免造成不必要的恐慌。



對此，文山一分局今（14日）透露，黃男12月間和朋友借車，結果卻不歸還，朋友無奈之下12日報案侵占，結果昨天就被巡邏警方查獲，除了侵占罪嫌，車內還查獲毒品安非他命1包及毒品吸食器，全案訊後依侵占、毒品罪嫌送辦，並通報矯正機關依法處理。



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

睽違10年！陶喆四度攻蛋 巡演台北站日期曝

田馥甄熬過世界末日、丹娜絲颱風！畢業歌一開口全場都快哭了