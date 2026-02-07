宜蘭監獄歲末祝福 愛的力量穿越高牆

宜蘭監獄舉辦歲末祝福活動，慈濟志工走入高牆內，陪伴受刑的同學感受關懷與祝福。透過靜思語分享，鼓勵同學心懷善念、相信改變的力量，為人生重新出發。

宜蘭監獄歲末祝福活動，慈濟志工懷抱關懷走入高牆內，為受刑人傳遞祝福。

宜蘭監獄秘書 吳上星：「我們參加的是一場，由慈濟眾菩薩們精心籌辦的，這個殊勝的活動，所以各位同學們，我們都要用愛感召，用心體悟，惜福，感恩。」

之前慈濟捐贈電視設備，即使身在監所，也能了解國內外各地的新聞。雖然身處牢獄，無法親身行大善，但仍希望將小小善念化為助人的力量。

廣告 廣告

宜蘭監獄受刑人：「今年慈濟更是幫我們換上，更大螢幕的電視機，每天晚上 我們每位同學，都能在電視機前，收看到國內或國外的各種新聞，在新聞當中 知道哪邊有嚴重的災情，也從新聞當中知道，哪邊還有需要幫助的受災戶，心中有愛，生命就會有力量。」

慈濟志工黃添明致贈靜思語小本給受刑人，邀請分享靜思語，提醒大家在日常中時時自省、把握行善機會。

慈濟志工 黃添明 與 受刑人：「我要請你念這一句，(做好事不能少我一人)，(做壞事不能多我一人)，好不好 (好)，你想不想做好事 (好)，以後出去要幫助更多人好嗎 (好)，成為有福有愛的人好 (好)。」

人生最可惜的，是不知道自己其實擁有改變的能力。鼓勵受刑人要相信自己，只要願意回歸善念，就能重新出發。

更多 大愛新聞 報導：

慈青寒假志工營 居家打掃震撼教育

0208歷史今天 花慈首例肝移植

