宜蘭監理站辦高齡駕照政策暨交通安全宣導

宜蘭監理站於北后寺舉辦「高齡換照保平安、路口停讓卡安全」高齡駕照政策暨交通安全宣導。（宜蘭監理站提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為強化高齡駕駛人交通安全意識，宜蘭監理站六日於北后寺舉辦「高齡換照保平安、路口停讓卡安全」高齡駕照政策暨交通安全宣導活動，邀集在地高齡長者及各運輸業公會代表共同參與，期盼透過教育宣導與祈福儀式，讓交通安全觀念更加深入社區。

活動首先由路老師及監理站宣導講師進行「高齡駕駛駕照新政策」及「路口停讓安全守則」說明，提醒長輩們定期檢視自身駕駛能力，了解高齡換照規定，以守護自己與他人的行車安全，共同營造更友善的交通環境。

活動最後壓軸，在北后寺演一法師帶領下，舉行交通安全祈福儀式，由高齡駕駛代表及各運輸業公會共同祈願「行車一路平安、出門平安、回家平安」。祈福鐘聲迴盪中，象徵社區齊心守護交通安全的決心。

宜蘭監理站表示，將持續走入社區，以寓教於樂的方式推動交通安全教育，期盼全民共同實踐「停讓文化」，讓宜蘭成為最安全、最溫暖的交通城市。