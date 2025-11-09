宜蘭知名武術教練當眾「蓋巾摸下體」 2女學員出庭哭崩：覺得自己好髒

記者林昱孜／宜蘭報導

宜蘭知名武術教練當中「蓋巾摸下體」，2名17歲女學員崩潰當庭哭泣。（圖／翻攝自Pixabay）

宜蘭一名林姓男子過去曾經培養出不少國手，在武術圈中是知名教練，但他卻遭2名17歲女學員指控，在大庭廣眾下替其按摩，在蓋著的毛巾底下以手指碰觸碰私處，甚至會將觸摸胸部；受害女學員擔心影響成績，不斷隱忍，講起被侵犯過程還當庭哭泣。宜蘭地方法院經審理後，依2個成年人故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢及機會猥褻罪，合併處有期徒刑3年。全案可上訴。

判決指出，林男於113年3月19日至4月9日間，在武術館內利用替女學員阿涵（化名）按摩之機會，要她趴在墊子上，深入褲管內碰觸下體再以手指按壓，達數分鐘之久，後又請阿涵更換躺姿，撫摸、按壓胸部。

阿涵指出，林男第一次猥褻是在角落，當天，他先以布蓋起來，手就放在布下面，按自己的下體跟胸部，前後一共有7次比較有印象，但自己不舒服時，就會記在手機備忘錄，一共有15次，每次想躲避，就會想到林男是總教練、權威很大，繼續隱忍，導致自己不敢出門，每次洗澡都覺得自己很髒。

另一名受害女學員小琴（化名），在同年3月20日至4月9日間，趴臥武術館內的墊子上，讓林男按摩放鬆肌肉，因而遭到撫摸、按壓下體；林男還曾經跨坐在小琴臀部，將手伸進其上衣內，解開內衣撫摸、按壓胸部，前後一共5次。阿涵和小琴在4月10日發現，同樣遭林男伸狼爪，因而向另名教練訴苦，全案曝光。

林男為宜蘭某國中體育專任教師，同時擔任宜蘭縣體育會第22屆國術、武術委員會總幹事、宜蘭縣羅東鎮體育會武術委員會第26屆主任委員、中華民國武術總會第16屆理事，在該圈相當有名氣。事發後，林男承認幫學生按摩但否認猥褻，武術館到處都是鏡子和監視器，且無法預料何時會有人轉過來看，怎可能在此情況下觸摸女學員私密部位。

宜蘭地方法院審理後，認爲2位女學員與林男因教育、訓練關係受被告之監督而隱忍承受被告猥褻，彼此間性自主決定權之地位不平等，為了滿足淫慾猥褻，嚴重戕害女學員身心，影響人格健全發展，且犯後態度不佳，依涉犯2個成年人故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢及機會為猥褻罪，合併處3年有期徒刑。可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

