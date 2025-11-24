宜蘭知名農場宣布熄燈！ 業者曝卡皮巴拉、梅花鹿等動物未來安排

位於宜蘭三星鄉的鹿爺爺休閒農場，將在12月1日熄燈。（翻攝臉書／鹿爺爺）

位於宜蘭三星鄉的鹿爺爺休閒農場，裡面擁有「卡皮巴拉」水豚君、梅花鹿、狐獴等可愛動物，民眾還可以近距離餵食互動。不過業者近日po文，宣布將於12月1日正式歇業，至於未來這些動物如何安排，業者強調「會妥善安置動物」。

鹿爺爺休閒農場內飼養許多可愛物，包含水豚君、梅花鹿、會握手的跳跳羊、可抱抱摸摸的狐獴、會跑滾輪的黑尾土撥鼠、八點黑兔、象龜及吸奶瓶的錦鯉魚等等，每到假日就湧入許多遊客到訪。

不過業者近日在臉書粉專po文公告，因園區調整規劃，園區將於12月1日正式歇業，此後不再提供相關服務。園區最後營業日為11月30日。「衷心感謝您長期以來的支持與陪伴，這段時光因您的信任而變得格外珍貴。」

此消息曝光後，有許多顧客不捨留言，「算環境很好、工作人員也都很親切的地方😭一直很喜歡這裡 祝福你們未來一切順利！」「超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」「好傷心，不能接受啦！非常喜歡鹿爺爺的環境和動物」；至於有網友提問未來動物如何安排，業者則強調「會妥善安置動物」。

