宜蘭砂石車拖行腳踏車 翁不治
記者張正量∕宜蘭報導
宜蘭縣二十七日上午與二十六日深夜接連發生兩起重大交通事故，造成一死。二十七日上午七時許，壯圍鄉濱海公路壯濱路六段發生死亡車禍，七十九歲莊姓老翁騎乘腳踏車行經路口時，遭後方二十九歲胡姓男子駕駛的砂石車追撞，老翁連人帶車被捲入車底拖行，腳踏車變形，現場血跡斑斑，送醫仍宣告不治。
警方初步調查監視器畫面顯示，當時莊翁行進間向左偏移，後方有兩輛砂石車接續駛來，其中胡姓駕駛疑因視線死角未注意前方，有人車在側而追撞。警方指出，肇事駕駛酒測值為０，詳細肇因仍待進一步鑑識與調查。警方並呼籲大型車駕駛應提高警覺，注意路旁弱勢用路人，避免憾事再發生。
另一起事故發生二十六日晚間二十二時許，頭城鎮青雲路二段，一輛營業貨運曳引車自撞中央分隔島，駕駛趙姓男子當場受傷，幸未造成其他人員受害。
