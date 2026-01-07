宜蘭礁溪必吃～20元韭菜春捲、30元地瓜溪蝦餅，超狂銅板美食排隊也甘願！

宜蘭礁溪｜龍潭春捲伯

雖然不是第一次吃春捲伯，但龍潭本店好像更厲害欸，是宜蘭龍潭不是桃園龍潭喔。這次我完全被韭菜春捲給折服，怎麼可以這麼好吃啦！炸的薄脆香酥，韭菜水嫩鮮甜還有蝦米香氣呢。

蝦餅部分更是獨特，宜蘭才吃得到這種風味，是用地瓜條＋溪蝦去炸，薄脆香酥，飽足感十足，重點好便宜啊！春捲只要20元，蝦餅也只要30元，銅板價無誤。

現點現炸，不管何時去都有排隊人潮，可見生意多好。

超建議一定要現吃，口感真的有差，而且一吃就停不下來，很可怕。

地瓜條＋溪蝦的這種蝦餅真的只有宜蘭有賣，至少我自己目前看到的是這樣啦。

即使排隊，但因為店家手速很快，所以沒有等太久就能吃到。

剛炸出來真的好香酥，熱騰騰的。

吃起來有地瓜的甜，溪蝦的鮮香，口感就是鹹甜交織，然後酥香夠味。

韭菜春捲真的很強欸！本店好像更好吃。裡面是滿滿的韭菜與小蝦米的鮮香，外皮很薄脆，真的停不下來，太好吃了。

水嫩飽滿的韭菜＋小蝦米的香氣真的太無敵，我下次要多幾條啦！

龍潭春捲伯

地址：宜蘭縣礁溪鄉育龍路21號

電話：039 285307

時間：10:00–15:00｜每週二公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌