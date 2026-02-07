宜蘭礁溪爭取特色遊戲場 縣府力拚年底動工

宜蘭縣議員林聰池(前排右3)今天辦理會勘，力促縣府編列預算，早日動工興建。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府計畫興建4座特色兒童遊戲場，經縣議員林聰池爭取，其中1座確定落腳礁溪鄉玉峰段18地號公園用地，經費約2千多萬元，縣府允諾納入今年度追加減預算，無需等待中央補助款，力拚年底動工。

宜蘭興建特色遊戲場計畫，隨著溪南地區的蘇澳、三星選址拍板，今年進入細部設計作業後，溪北地區也擇定礁溪玉峰及頭城烏石港用地，但經費來源尚待解決。針對礁溪最終定案於重劃區部分，縣議員林聰池今天辦理會勘，力促縣府編列預算，早日動工興建。

林聰池說，礁溪目前不缺高樓，缺的是能讓孩子們安心玩耍的公共空間，歷經爭取興建、選址過程的重重困難，如今定案總算不負地方期盼，現階段要求縣府經費盡速到位、投入施作，為礁溪打造一處安全、友善且富有特色的兒童遊戲天地。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，為表縣府的重視與支持，經費部分將先行納入今年度追加減預算，無需等待中央補助款核定，即可啟動作業，盼能力拚今年底動工、明年下半年完工。

宜蘭縣府工旅處補充，礁溪特色遊戲場鄰近市區、五峰旗風景區及假日夜市，具備人流潛力，因應周邊自然環境，將朝「自然探索」主題打造，包括森林冒險區、沙石沙坑區及彈跳旋轉區，另會同步向環境部爭取經費興建廁所，目標與遊戲場同步完工。

