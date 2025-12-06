地方中心／黃富溢 宜蘭報導

副總統蕭美琴昨天到宜蘭，傍晚要離開，礁溪所一名林姓員警在頭城青雲路，進行號誌控管勤務時，一輛廂型車竟然偏移高速衝撞，把他撞飛到掉進一旁水溝，右大腿骨折，腹部血肉模糊，傷勢嚴重。肇事駕駛夫妻開車從新竹到宜蘭玩，當時正要去礁溪泡湯，對於失控過程沒印象，警方研判疑似精神不濟，才會肇禍。

一輛黑色廂型車，行駛在頭城青雲路上，行駛過程卻有些搖搖晃晃，車輛一度偏左行駛，快跨越線道時又突然拉回，直接往右前方偏移，正在控管號誌的林姓員警，當場被撞上，噴飛摔進一旁水溝。目擊者林小姐（變音處理）表示「我們都是聽到砰一聲出來，我們就往後去看，就有警察掉到水溝裡面，上來的狀況非常（很不好），（臟器有外露）嗯。」黑色廂型車右車頭，直接插進紅綠燈桿，一旁號誌箱更是攔腰被撞斷，燈箱跟底座分離，水泥公車站牌，則被撞到連根拔起，事故現場一片凌亂。黑色廂型車駕駛，從新竹載著妻子，剛從大溪漁港用完餐，準備來到礁溪泡湯，卻疑似精神不濟，闖下大禍。肇事駕駛太太表示「（他有打瞌睡喔），是我在打瞌睡他沒有啊，他就前面都沒有看到人，就突然撞到旁邊去了，以為是撞到電線桿而已，（民眾）他們跑出來的時候，才知道是撞到人。」

宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

廂型車車頭直接插進紅綠燈桿 林姓員警右腿骨折腹部重創送醫（圖／民視新聞）

5日晚間六點多，副總統蕭美琴車隊，來到宜蘭礁溪出席活動，24歲礁溪所林姓員警，被分派在頭城青雲路進行號誌控管，一輛黑色廂型車，竟直接朝號誌箱方向衝了過去，員警專注前方，等著副總統車隊即將通過，沒注意到左方來車，瞬間被撞飛後摔進水溝，除了右大腿骨折，腹部更是血肉模糊，傷勢嚴重，一度傳出臟器外露，而分局長受訪時，還一度激動哽咽。礁溪分局長黃靖堯表示「在執行時受傷，是我們最不願看見的，（腹部）被嚴重撞擊，等於說那個皮已經不見了，所以說會看到裡面的一些肉。」

車禍撞擊瞬間 號誌燈箱和底座分離現場一片凌亂（圖／民視新聞）

39歲徐姓駕駛，似乎受到驚嚇，呆坐在警局，初步了解，駕駛酒測值為零，並無毒駕情況，自稱有在服用慢性病藥物，平常有嗜睡情況，對於案發經過表示沒印象。礁溪分局長黃靖堯表示「（肇事駕駛）均表示不清楚沒印象，當然他有辯稱說有慢性疾病。」副總統蕭美琴車隊，也在案發六分鐘後，經過事故現場。疑似疲勞駕駛，小旅行途中發生意外，涉犯妨害公務以及過失重傷害，出遊行程這下真的「泡湯」，更要付出沉重代價。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

