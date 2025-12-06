地方中心／黃富溢 宜蘭報導

副總統蕭美琴週五到宜蘭，傍晚要離開，礁溪所一名員警在進行號誌控管勤務時，竟然遭廂型車高速衝撞，整個人被撞進後方水溝。右大腿骨折，腹部重創，性命垂危。警方初步研判，駕駛疑似精神不濟肇禍。諷刺的是，他本身就是租賃車司機，過去還PO文罵過司機不該疲勞駕駛，結果自己出事了！

一輛黑色廂型車，行駛在頭城青雲路上，行駛過程卻有些搖搖晃晃，車輛一度偏左行駛，快跨越線道時又突然拉回，直接往右前方偏移，路口正在控管號誌的林姓員警，遭猛烈撞擊，噴飛摔進一旁水溝。目擊者林小姐（變音處理）表示「我們都是聽到砰一聲出來，我們就往後去看，就有警察掉到水溝裡面。」廂型車右車頭，直接插進紅綠燈桿，一旁號誌箱更是攔腰被撞斷，燈箱跟底座分離，水泥公車站牌，則被撞到連根拔起，事故現場一片凌亂。肇事駕駛太太表示「（他有打瞌睡喔），是我在打瞌睡他沒有啊，他就前面都沒有看到人，就突然撞到旁邊去了。」

廣告 廣告

宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

廂型車一路上疑似左搖右晃 最後向右偏撞上控制號誌燈箱的員警（圖／民視新聞）

5日晚間六點多，副總統蕭美琴到宜蘭礁溪關心金桔產業，車隊回程時，礁溪所林姓員警，被分派在頭城青雲路進行號誌控管。突然廂型車直接朝號誌箱方向衝去，而員警右側是紅綠燈桿、號誌箱，左側是站牌，後方是水溝，他根本無處可逃，形同遭夾殺，右大腿骨折，腹部更是血肉模糊。礁溪分局長黃靖堯表示「在執行時受傷，是我們最不願看見的，（腹部）被嚴重撞擊，等於說那個皮已經不見了，所以說會看到裡面的一些肉。」

宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

林姓員警站在燈箱與公車站牌中間 後方還有水溝無處可躲形同遭「夾殺」（圖／民視新聞）

39歲徐姓駕駛似乎驚嚇過度，一臉茫然呆坐在警局。酒測值為零也沒有毒駕。原本從新竹載著妻子，剛從大溪漁港用完餐，準備來到礁溪泡湯，卻疑似精神不濟，闖下大禍。肇事駕駛開租賃車為業，過去還曾發文罵過精神不濟還開車的司機，就連晚上不開燈的車，也希望以公共危險辦理，對於道路安全似乎十分重視，如今出事更顯諷刺。礁溪分局長黃靖堯表示「（肇事駕駛）均表示不清楚沒印象，當然他有辯稱說有慢性疾病。」號誌箱被撞毀，造成紅綠燈故障，工程人員緊急搶修。小旅行疑似疲勞釀禍，涉犯妨害公務以及過失重傷害，出遊行程真的「泡湯」，要付出沉重代價。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

更多民視新聞報導

宜蘭礁溪警控管號誌 遭恍神廂型車撞擊腹部「血肉模糊」

回台南母校校慶 蕭美琴談礁溪警重傷"盼全民集氣"

礁溪遭撞員警「右大腿開放性骨折」一度危急 退休警父哽咽：好心痛

