宜蘭社造成果展 呈現在地行動力
宜蘭社區總體營造自一九九○年代萌芽，三十年間從文化保存、公共參與到跨域合作，逐步形成以「共學、共創、共好」為核心的生活文化網絡。今年成果展《蘭e百款故事》於昨（廿二）日下午一時起在羅東文化工場文化客廳舉行開幕式，以「社造大遶境」揭幕，由代理縣長林茂盛擔任爐主率領社區代表進場，活動至廿三日在羅東文化工場登場，除看見宜蘭社造的行動能量，也呈現各社區如何以自身方式詮釋生活、回應時代。
成果展以「生活聚落」為概念，將展場化為縮小版宜蘭，設置七大展區。開幕式並結合尾塹北管與節慶儀式，為展覽拉開序幕。現場有二結王公過火舞、金洋社區泰雅舞蹈、東城社區創意迎親禮、古亭農村曲、蘇北喜（洗）事及結頭份歌仔戲等活動演出，同時推出稻草按摩棒、蠟染手帕、蔥油餅等三項DIY體驗，也安排社區團隊現身分享社造經驗；觀眾亦可參加LINE解謎遊戲，認識宜蘭各地方的文化與智慧。
代理縣長林茂盛表示，今年社造成果展呈現多元的故事樣貌，邀請宜蘭鄉親來羅東文化工場重新感受地方文化的力量，看見從社區組織到青年、從村落到城市共同累積的行動；並讓這些能量化為生活中的種子，在土地上持續發芽，成為日常的一部分。這些故事是土地的呼吸，也是宜蘭持續向前的力量。
今年參與社造的社區規模更勝以往，有廿一個社區加入社造4.0計畫，其中有十一個是首次投入，象徵更多居民願意走入公共議題、為家鄉共同努力。除了社區之外，年輕世代的參與也成為亮點：十二位青年寫手共同編寫《社區日曆》、九組「有夢?宜蘭挺你」青年團隊展現創意行動、五十八位影像創作者拍攝廿五部地方故事影片，讓社造能量跨越世代，在宜蘭土地上持續生長。
其他人也在看
宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO 消費集點、豪禮等你抽
記者林坤瑋／宜蘭報導 為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠產業並帶動地方經濟效益…中華日報 ・ 1 天前
新社花海暨台中花毯節破200萬人次 商圈推優惠吸客
（中央社記者趙麗妍台中21日電）新社花海暨台中花毯節倒數9天，正值波斯菊、百日草綻放，中市府統計至20日已超過200萬人次到訪。為吸引遊客循花徑走入店家，新社商圈推出扭蛋集章折抵消費，體驗新社美食觀光魅力。中央社 ・ 1 天前
宜蘭災民陷「雙重困境」！吳宗憲轟中央補助僵化
鳳凰颱風重創宜蘭，許多鄉鎮至今仍在泥濘中艱苦復原，但災民才剛從洪水裡爬出來，就又撞上補助制度的「第二波傷害」。國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境，呼籲立即啟動「雙軌補償」，不要再讓本已艱困的小店家在制度面前繼續沉淪。中時新聞網 ・ 2 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 46 分鐘前
冬遊宜蘭觀光工廠或住宿 消費集點抽手機豪禮
宜蘭冬季多雨寒冷，影響民眾旅遊意願，為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光，交通部結合觀光工廠和旅宿業者，即日起至年底推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO，消費集點豪禮等你抽」活動，單筆消費滿300元集1點，集滿3點就能抽獎，有機會獲得蘋果手機、住宿券等大獎。自由時報 ・ 23 小時前
宜蘭員山鄉長選舉 藍綠2女角逐
國民黨籍員山鄉長張宜樺與縣議員黃雯如是政壇夫妻檔，張任期屆滿後可能與妻子互換跑道選議員、鄉長，民進黨21日宣布徵召鄉代李筱婷參選鄉長，綠營認為奪回員山執政勝算高，並譏張宜樺、黃雯如都參選成為「員山王」，但黃雯如回擊早在她補選議員時就被抹黑，現階段她就是做好份內事再說。中時新聞網 ・ 1 天前
泡熱水＋酒精止癢，皮膚竟裂開變「蜂窩性組織炎」！每年500萬人乾癢就醫…醫曝3大NG習慣越洗越乾
據中央氣象署預報，下週二（11/18）將迎來入冬最強冷空氣，局部地區低溫將下探攝氏12度。隨著冬季氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾常因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。醫師提醒，皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎，千萬不可輕忽。幸福熟齡 ・ 1 天前
炒幣血洗！「麻吉大哥」爆倉71次「封王」 幣圈專家曝下場
藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到自10 月以來頻頻爆倉。隨著加密貨幣價格連番下挫，他的以太幣（ETH）多單也遭到強制平倉，光是11 月在去中心化交易所 Hyperliquid 上，黃立成單月爆倉高達71次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議焦點。中時財經即時 ・ 1 天前
逛花海也能學防詐！「臺中國際花毯節」民眾體驗識詐小遊戲
【警政時報 林家嘉／台中報導】「2025新社花海暨臺中國際花毯節」於114年11月8日至30日盛大展開，民眾在欣賞繽紛花卉之餘，也能透過警方設置的預防犯罪宣導攤位體驗「識詐小遊戲」，提升自身「防詐能力」，將遊樂與安全知識完美結合。警政時報 ・ 1 天前
新社花海倒數 商機上看6千萬
台中市新社花海暨國際花毯節倒數計時，累積參觀人次已突破200萬，台中市觀旅局21日攜手農業部種苗繁殖改良場推出500條杏鮑菇香腸現烤現送活動，吸引不少遊客排隊領取。觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖表示，今年除花海面積擴增達35公頃外，人潮也較去年增加許多，期盼經濟效益可突破去年5000萬元成績達6000萬元。中時新聞網 ・ 1 天前
東北風持續影響！12縣市強風特報 戶外活動防天外來物
根據中央氣象署的最新報告，因受東北風影響，今（22）日台灣多地發布陸上強風特報，警示時間將持續至明（23）日晚間。特報指出，12縣市將可能出現平均風速6級以上或陣風8級以上的強風。氣象署提醒民眾在戶外活動時需提高警覺，特別注意路樹及不堅固建築物可能被強風吹落的危險。中天新聞網 ・ 19 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費
大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島自由時報 ・ 1 天前
足球運彩分析》11/23 曼城紐卡索聯亞洲凌晨開戰 子乃花教你用凱利指數推敲勝負邏輯！
「石油大戰」將在英超第12輪上演，兩ˋ支陸續靠石油大亨、財團注入資金走向豪門球隊的隊伍，本週日凌晨將要在紐卡索聯的詹姆士公園球場（St James' Park）展開交鋒。本場比賽賽前經過了國際比賽日的暫停鈕，近況、士氣等狀態項目的評比比重將降低，這場有怎樣的相對安全、具投注價值的選項，一樣分享給大家。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
台灣每2人就有1人中招！醫師：半年做『這件事』...竟能降低失智風險？
論壇中心／綜合報導台灣邁向超高齡社會，潛藏著口腔健康危機。蘋果牙醫聯盟院長 周哲嘉 警告：牙齒問題不能拖！口腔健康與心血管、糖尿病、失智風險息息相關。唯有定期檢查，才能及早阻斷疾病惡化。周院長深耕屏東 12 年，他相信，牙醫師雖非拯救生命，卻能從「齒」開始，扭轉一個人的生活品質與命運！ 一口好牙，關乎自信與健康。示意圖（圖／民視新聞）台灣正快速邁向超高齡社會，許多人關心長輩的慢性病、飲食與行動力，卻忽略了一個更貼近生活、卻極易被忽視的健康危機——口腔問題。示意圖（圖／民視新聞）根據衛福部統計，台灣每兩人中，就有一人口中有牙結石，且成年人牙周病盛行率高，如同是典型的「全民口腔隱形危機」。示意圖（圖／民視新聞）然而，台灣洗牙費用相較世界各國便宜許多，有健保補助、便利性高，卻仍有許多人因為怕痛、怕器械聲、不敢看牙，而延誤治療時機。示意圖（圖／民視新聞）蘋果牙醫聯盟院長周哲嘉臨床多年，看過無數因恐懼而造成嚴重後果的案例。他指出常見患者因恐懼看牙，寧願忍受蛀牙的不便，也不願踏進診所，直到牙冠完全崩壞才不得不就醫。示意圖（圖／民視新聞）越來越多研究指出，口腔健康與全身狀況息息相關，包括心血管疾病、糖尿病控制，甚至是失智風險。示意圖（圖／民視新聞）他呼籲，牙齒問題千萬不能拖延，尤其牙周病有輕重之分，唯有透過定期檢查，才能及早發現、及早治療。示意圖（圖／民視新聞）周哲嘉深耕屏東 12年，有感於城鄉間醫療資源和資訊的差距，致力於將如 All-on-4 等先進的全口重建技術帶給南部鄉親，讓他們不必遠赴他處。決策者節目主持人王嘉琳專訪，蘋果牙醫聯盟院長 周哲嘉（圖／王嘉琳提供）他相信，牙醫師或許不是拯救生命的職業，卻能從「齒」開始，扭轉一個人的命運。一口健康的牙齒，不僅影響咀嚼與外觀，更關乎一個人的自信與生活品質。更多精彩內容，千萬別錯過本週節目。每週日上午11:00 請鎖定民視新聞台。✅訂閱決策者Youtube ，更新最精彩內容：請點我✅按讚決策者FB，掌握最新節目：請點我✅更多相關報導：請點我原文出處：台灣每2人就有1人中招！醫師：半年做『這件事』...竟能降低失智風險？ 更多民視新聞報導最穩投資不是房地產？ 谷月涵點名「這檔」股票：值得永遠投資的只有它！AI熱潮終將走向泡沫？谷月涵揭千禧年網路泡沫『驚人相似點』！豬農也該去考證照？養豬『這動作』比病毒更可怕！豬肉大王揭驚人真相....民視財經網影音 ・ 1 天前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。行車紀錄器拍下，前方一輛白色自小客車，打著雙黃燈停在路中央，占據2/3車道，隨後往前挪到雙白線旁，讓後方整排汽車回堵、動彈不得，只剩機車能勉強鑽過。這時副駕乘客還悠哉下車買早餐，就這樣霸占了四、五分鐘才離開，彷彿把街道當自己家，誇張行徑，讓後方駕駛氣得投訴。聲源:投訴人(變音)：「下車買早餐，然後是有示意按他的喇叭，就是後面已經滿嚴重的塞車，因為上班時間嘛，那車主還下車就是罵人啊，說買個早餐停車怎樣什麼的，是有一點啦(嚇到)就是有一點恐懼的感覺這樣子，我有點害怕這樣」。附近民眾：「這裡雙白線有車停在那邊買東西，車全部都兩排，所以有車違停 ，擋在那邊才會過不去」。附近民眾：「等好幾台車才能出去，(為什麼)紅綠燈很多，車子它也不讓你啦」。白車駕駛違規停車，造成大塞車。（圖／民視新聞）白車駕駛違規停車，造成大塞車！事發就在宜蘭中山路五段過宜蘭橋往北方向，周五早上7點多當時正值上班時間，車流量大，轉彎直行車輛全卡在一起，加上雙白線怕違規被檢舉，民眾不敢亂超車，結果被這台違停轎車害到動不了。警方獲報後到場已經不見了。宜蘭分局新生所所長 黃柏瑋：「本分局確有接獲110報案，惟派員趕赴現場未發現違規車輛，續責由轄區派出所於重點時段加強巡邏、取締違規」。宜蘭轎車違規「占２／３車道。（圖／民視新聞）違規占用車道，依道交條例，可處600到1200元罰鍰，一時圖方便隨意停車。造成整條路大塞車，不僅害了別人，還可能吃上罰則。原文出處：宜蘭轎車違規「占２／３車道」買早餐 引後方整路回堵民眾氣投訴 更多民視新聞報導血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 14 小時前
把握好天氣！下週一入夜再變天 「2地雨下5天」低溫探16度
今（22）日是十二節氣中的小雪，代表時序正是進入冬天，受東北季風影響，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，中央氣象署指出，下週一（24日）晚間又有一波東北季風影響，全台持續降溫至下週五，迎風面北部和東半部地區將出現降雨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前