宜蘭秘境三層坪太搶手 封閉3年重開放、未來2個月預約全額滿

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣大礁溪三層坪農塘教育園區有落羽松、階梯式農塘，4年前開放，因絕美景色爆紅；但因遊客過多造成設施、草皮毀損，在2022年底封園迄今。經維護與整修，在大批遊客期盼下，最近終於再度開園，民眾預約可免費入園，每天以500人為限，但因太搶手，未來2個月的名額已都被搶光。

「三層坪園區」是由水保局施作的治山防洪設施，層層水梯、潺潺流水，形成小瀑布般景色，落羽松倒映水景也是美得讓人讚嘆；2021年10月開放，吸引大批人潮蜂擁而至，除了漫步悠閒，也搶拍絕美景緻。

廣告 廣告

開放後人潮如織，但園區只規畫40個停車格，附近大礁溪橋旁停車場約可停百餘輛，仍然不夠，導致車輛都停到窄小山路上，會車相當危險；還有遊客鑽鐵絲網、跨矮牆闖園區，草皮被踏成爛泥，設施遭破壞，垃圾增加，有攝影愛好者就感嘆，三層坪已變成「曾經的祕境」。

三層坪農塘工程是水保局與地主公私合作的水利建設，6成公有地，4成私有地，有蓄水、滯洪、灌溉等用途，肩負生態、水利教育功能；由於亂象頻生，嚇壞了負責管理的枕山產業文化促進會，當時曾一度封閉，重新開放後改採預約與導覽制，還有接駁服務，但因收費問題造成爭議，再度封園迄今。

不過，在眾多遊客及民眾期盼下，經水保局、宜蘭縣政府、促進會及地主的協商下，三層坪傳來重新開園的好消息，據了解已於6日重新開園，開放讓民眾網路預約入園，免費參觀，同時採取總量管制每天限500人，由於消息傳出後過於搶手，線上已預約到明年2月9日，未來2個月都額滿。

此外，三層坪每週二、週三休園，無預約登記憑證不得入園，園區周邊無停車空間，請停放於大礁溪多功能廣場，步行至三層坪園區約20至30分鐘，可加購付費接駁車服務。

縣府農業處表示，三層坪是全台首創的階梯式農塘，形成九層瀑布和水池倒影，搭配落羽松林，秋冬季節變色時如仙境般夢幻，是結合水土保持、生態、農村景觀的網美打卡秘境，重新開放後會加強管理維護的要求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

