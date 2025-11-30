宜蘭移民嘉年華 擁抱多元文化

宜蘭縣政府為響應「移民節」在羅東文化工場舉辦移民嘉年華，代理縣長林茂盛品嚐多國的家鄉小吃。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

三十日在宜蘭縣羅東文化工場吹起異國風，來自各地的新住民朋友身穿母國服裝，熱情和大家分享異國美食、手作、遊戲，還有精彩多元的演出節目，為宜蘭的鄉親帶來美好的週末假期。

理縣長林茂盛表示，此次以「移民新力量、宜起向前行」為主題，希望遠從母國移居到宜蘭的新住民，可以一同展現多元民族的文化與量能，並讓宜蘭的鄉親們一起來體驗、了解多元族群的人文風情。

在緬甸傳統舞及漢族民俗舞蹈中，揭開了活動的序幕；緊接著為優秀新二代進行表揚，分別由新住民團體協會遴薦選出六名優秀的新二代朋友上台接獲表揚。

活動現場有印度朋友帶來的傳統舞、緬甸新住民姊妹分享民俗舞蹈、宜萱新住民兒少歌舞團秀出精緻串燒式演出、來自中國的姊妹帶來幸福女神團漢族舞蹈，還有來自大南澳的客家舞蹈分享多元化的舞風、羅東高商原住民舞蹈團帶來熱情活力族舞。