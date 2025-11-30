宜蘭移民嘉年華 新二代獲表揚

宜蘭縣11月30日舉辦「國際移民嘉年華」，表揚6位優秀新二代，象徵多元文化在宜蘭深耕、綻放成果。代理縣長林茂盛表示，希望遠從母國移居宜蘭的新住民，可展現多元民族文化與量能，讓大家了解多元族群的人文風情。

縣府昨在羅東文化工場舉辦國際移民嘉年華，熱力十足的緬甸傳統舞與漢族民俗舞蹈揭開序幕，現場充滿濃厚異國氣息，來自各國新住民朋友穿上傳統服飾，分享家鄉料理、手作與遊戲，活動還匯集印度舞、緬甸舞、漢族舞、客家舞、原住民族舞、印尼舞等多元演出，伴隨市集中的國際美食、DIY手作、多國服飾體驗，民眾在熱鬧氛圍中看見台灣「閩、客、新、原」文化大融合溫馨風景。

林茂盛表揚新住民團體協會遴選出的6位優秀新二代，自小以印尼語與母親互動的李芯瑜，能夠講出一口流利的印尼話，也深刻了解印尼文化，在學生時期常投入志工服務；陳湘涵承載越南文化的溫暖與手藝，專攻餐飲烘焙，考取多張證照，也長期參與公益；母親同樣來自越南的王欣玉則以心理專業走入兒童與弱勢族群的生命，更投身公益捐髮與國際人權行動。

母親都來自大陸的3位新二代，其中李秉澤不僅以文學實力屢獲大獎，更在音樂與體能挑戰中展現多元才能；余廷杰在閱讀與寫作中累積創作力，以優秀童軍獎章實踐領導與服務精神；陳恩俊雖是特教班學生，卻不屈不撓努力在學業、繪畫與運動賽事中屢創佳績，展現令人動容的生命韌性。