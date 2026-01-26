宜蘭移民署官員詐檢舉獎金 6人起訴

移民署宜蘭專勤隊爆出重大弊案，內部人員涉偽造民眾檢舉失聯移工紀錄，再由人頭向勞動部詐領檢舉獎金，宜蘭地檢署起訴鐘姓分隊長、3名科員、通譯及其丈夫共6人。（吳佩蓉攝）

移民署宜蘭專勤隊爆出重大弊案，檢方歷經1年調查，查出內部人員涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工紀錄，再由人頭向勞動部詐領檢舉獎金，宛如自導自演一條龍作業。宜蘭地檢署近日偵結，全案依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪，起訴鐘姓分隊長、3名科員、通譯及其丈夫共6人。

起訴書指出，案件可追溯至民國108年8月，鐘姓分隊長明知沒有民眾檢舉，仍在受理檢舉紀錄表上用印批示，指示科員製作不實筆錄，再行文向勞動部申請獎金，相關檢舉案件全屬虛構，卻層層過關，制度形同虛設，也讓不法行為得以多年來長期運作未被察覺。

檢方查出，偽造案件的檢舉獎金每案可領5000元以上，款項全數匯入潘姓通譯與陳姓丈夫帳戶，夫妻倆不法所得累計逾3萬元，清查金流後雖未發現鐘姓分隊長與3名科員有對價分帳，但公務員與非公務員共犯詐取財物，已構成貪汙治罪條例重罪。

更令人譁然的是，這起「內神通外鬼」操作，竟一路闖關成功多年未被發現，直到去年11月，檢察官發動搜索將6人帶回偵訊，鐘姓分隊長及通譯丈夫一度遭收押禁見，案件才全面攤在陽光下。檢方強調，此案涉及公務體系誠信，對社會信賴造成重大傷害，依法提起公訴，後續將由法院審理認定刑責。

經檢方清查金流後確認，獎金僅流入通譯夫妻帳戶，未查出鐘姓分隊長與3名科員有對價金流，但依法律規定，公務員與非公務員共同以詐術詐取財物，仍構成貪汙治罪條例第5條第1項第2款重罪，最重可判7年以上有期徒刑，並科6000萬元以下罰金。

移民署昨回應，已將遭起訴人員全數停職並移送懲戒，同時全面檢討作業流程、強化管控機制，強調絕不護短，會要求各級幹部落實督導，避免類似弊案再發生。