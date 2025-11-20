宜蘭移民署攜手社福團隊 為新住民點亮希望之光

移民署與愛加倍關懷協會共同協助提供冰箱予蘇澳受災新住民家庭

鳳凰颱風外圍環流結合東北季風，共伴效應為宜蘭帶來猛烈豪雨，蘇澳鎮多處地區陸續傳出淹水災情。為協助受災家庭儘速復原，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站與社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會，於第一時間啟動暖心關懷行動，前往新住民家庭—總統教育獎得主鄭家姊妹家中探視。其母親在市場販售維生、因原本的營業用品與設備在此次淹水災情中嚴重受損，宜蘭縣服務站攜手愛加倍協會，協助修復受損設備，與愛加倍關懷協會整合公益能量，在災後提供物資與人力支援，讓受災家庭重新站穩步伐，迅速恢復正常生活。

鄭家姊妹自幼在困頓環境中成長，卻憑藉勤勉、毅力，走出屬於自己的亮眼道路：鄭家姊姊畢業於清華大學，目前就讀政治大學研究所；鄭妹妹亦於今年錄取清華大學，展現新住民二代堅韌向上的生命力。更令人動容的是，鄭家母親雖自家受災，仍惦記鄰里安危。在得知周遭住戶損失更為嚴重後，她親手烘焙 300多條法國麵包，並提供飯食150份給受災戶及志工分享，以樸實的行動回饋長期支持她們的社區。

鄭家姊姊回憶，母親不僅辛勤工作供養姊妹求學，更常勉勵她「我相信妳可以讀」作為其前行的力量；而社會各界的鼓勵獎助與扶持，更讓她得以減輕經濟負擔，專注學業並勇敢追夢。她期許未來能回過頭幫助更多因家境限制而停下腳步的青年，延續善的循環。

新住民自發性提供親手烘培的法國麵包給蘇澳居民及志工

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，鄭家姊妹在困苦環境中，依然堅持不懈，其生命歷程彰顯新住民家庭面對逆境的韌性與力量，極具啟發價值。本服務站同仁已對本次蘇澳受災情形進行了解，並關懷新住民家庭的生活需求，協調物資、提供協助，讓受風災影響的新住民家庭能獲得即時與適切的支持。簡主任同時提醒，「第12屆新住民及子女築夢計畫」已開放報名，受理至 114 年 11 月 30 日止。歡迎符合資格的新住民及子女踴躍申請，讓夢想不只存在心中，更能真正落地生根。相關資訊可洽活動專線：02-2388-9393 分機 2371。

