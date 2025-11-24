宜蘭穆斯林友善再升級！10家業者新通過驗證 全國第二僅次北市

宜蘭縣今年再添 10 家穆斯林友善驗證業者，讓全縣累計通過驗證的數量提升至 55 家、68 項驗證，在全國排名中 名列第二、僅次台北市。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今年再添 10 家穆斯林友善驗證業者，讓全縣累計通過驗證的數量提升至 55 家、68 項驗證，在全國排名中名列第二、僅次台北市。縣府今（24）日舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環境成果發表會」，邀集旅宿、餐飲與體驗活動等通過驗證的業者共同亮相，展現宜蘭在推動國際友善旅遊上的持續成果。

縣府自 2017 年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，多年來協助縣內觀光產業逐步建置友善環境，提升接待服務品質。今年通過驗證的 10 家業者遍佈各鄉鎮，包括礁溪的「水屋厚茶」以友善飲品與點心服務獲得認證；三星鄉的「朋友＋Villa」及「頂水樓民宿」通過友善旅宿驗證，而在地特色體驗如「大禾蜜工坊」與「蘭陽窯」也獲頒友善體驗活動證書。

五結鄉則有「無所時時」入列友善餐廳行列；冬山鄉的「春不老驛站」、融合書香與料理的「IBU廚房 x 冬瓜山書店」、以及輕食飲品店「聊吧」也順利通過驗證；位於蘇澳的「光之旅」則以友善旅宿服務加入今年的通過名單，多元的業者型態使宜蘭的穆斯林友善版圖愈加完整。

縣府表示，穆斯林旅遊市場是全球成長迅速的觀光族群之一，為讓旅客在宜蘭能安心、自在地旅遊，縣府持續透過驗證輔導、教育訓練與資訊庫建置，協助業者掌握友善服務細節，包括祈禱空間、用餐需求、接待禮儀等各項標準，打造溫暖而尊重多元文化的旅遊環境。

縣府指出，本年度計畫除協助業者通過穆斯林友善驗證外，也同步辦理說明會、教育課程與推廣活動，如「赴宜蘭穆斯林行程推廣贈品活動」，提升縣內業者的能見度與服務能量，且在地方業者多年累積的努力下，宜蘭不僅擁有自然景觀與文化魅力，也逐步展現接軌國際的旅遊服務實力。

縣府期盼未來能持續擴大穆斯林友善環境的推動規模，讓旅客在探索宜蘭山海、人文與生活風景時，也能感受到最貼心、安心的旅遊體驗。

