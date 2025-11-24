宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫 成果發表

（圖／宜蘭縣府工商旅遊處）





宜蘭縣政府自2017年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，致力協助縣內觀光業者提升穆斯林友善接待服務。24日於香格里拉冬山河渡假飯店舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環境成果發表會」，邀請縣內通過驗證業者及觀光公協會代表齊聚一堂，共同見證宜蘭在推動穆斯林友善旅遊環境上的成果。

本年度共有10家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋旅宿、餐飲及體驗活動等類型，展現宜蘭在友善服務推動上的豐沛能量。目前宜蘭縣累計共有55家業者通過穆斯林友善驗證，驗證項目總計68項，名列全國第二，顯示地方業者對友善觀光的高度重視與積極投入。宜蘭的穆斯林友善化程度僅次於台北市，若將首都便利的城市景點與購物商圈，結合宜蘭豐富的自然景觀與休閒體驗，相輔相成，將成為穆斯林旅客最理想的旅遊路線選擇。

宜蘭縣政府表示，穆斯林旅遊市場為全球快速成長的觀光族群之一，縣府積極輔導穆斯林友善環境建置，協助業者完善接待環境，強化宜蘭在國際觀光市場的形象與競爭力。宜蘭擁有山海相依的自然景觀、豐富的人文風情與產業特色，縣府期盼藉由推動穆斯林友善環境，讓旅客在體驗宜蘭之美的同時，也能感受到友善與包容的服務。

本年度計畫除持續推動業者通過穆斯林友善驗證外，並辦理說明會、教育訓練課程、建置宜蘭縣穆斯林友善旅遊資訊庫，以及舉辦「赴宜蘭穆斯林行程推廣贈品活動」，以多元方式提升縣內業者的服務能量與能見度，促進穆斯林友善旅遊的實質推廣。在縣府與業者共同努力下，透過多年的推動與累積，宜蘭已逐步形成具國際視野的友善旅遊環境，展現地方觀光邁向多元共融的新風貌。

