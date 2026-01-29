宜蘭空拍機投毒案延燒 三姊痛批弟弟：傷害全落在媽媽身上

（社會中心／綜合報導）宜蘭縣三星鄉空拍機投毒動物案持續延燒，涉案王姓男子遭檢方起訴並求處重刑後，其家屬也首度公開回應。張美阿嬤農場負責人、王男三姊王姮月於29日發表聲明，痛批弟弟長期以來對家庭與母親造成傷害，直言「所有輿論壓力跟傷害，現在都壓在76歲的老人家身上」，並公開呼籲王男正面面對自身行為。

王姮月在聲明中指出，王男確實是她的弟弟，血緣無法切割，但其在外的行為她無法控制。她表示，張美阿嬤農場自1999年起由她與母親共同經營，原本希望農場以動物照護與理念為核心，但王男於2024年找她合作後，逐漸以「賺錢為唯一目的」，經營方向與她原先理念嚴重背離，也導致原本穩定的員工陸續離職。

她透露，自己是在檢方前往搜索農場後，才得知弟弟涉及毒殺動物案件，礙於偵查不公開原則，當時無法對外說明，只能選擇與王男切割。近期案件曝光後，王男卻未出面說明，反而關閉社群帳號，讓外界怒火集中在張美阿嬤農場與年邁母親身上，令她感到極度痛心與無奈。

王姮月也在聲明中提到，王男近來企圖自立門戶，改用其他名稱經營事業，卻將原有57萬追蹤的粉專帶走，並因自身行為引發爭議後，透過情緒勒索方式要求母親出面承擔後果。她直言，這樣的作法已對母親造成巨大心理壓力。

聲明最後，王姮月以家屬身分公開向弟弟喊話，質疑他長期「予取予求」，卻在事件爆發後選擇躲避，讓所有風險與責難落在母親身上，呼籲王男為自己的行為負責，不要再讓家人承受代價。

此案起因於王男涉嫌因不滿前員工跳槽，於2023年間以空拍機投放摻有劇毒農藥「托福松」的飼料，導致多隻動物中毒死亡。檢方認定其行為具計畫性，且未與被害方和解，已依法提起公訴，案件仍待法院審理。

