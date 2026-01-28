宜蘭空拍機投毒案！張美阿嬤農場爆氣痛罵兒子「巨嬰」

宜蘭縣三星鄉「張美阿嬤農場」負責人之子王姓男子，因不滿員工跳槽至「星夢森林劇場」，竟指示員工以空拍機投放摻有劇毒農藥的飼料，導致對手園區內多種動物中毒死亡。案件經檢方起訴後，張美阿嬤農場發文澄清與王男已無關係，更在留言區直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」

張美阿嬤農場發文澄清與投毒的王男已無關係，更在留言區直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」（圖／翻攝畫面）

檢方調查指出，王姓男子於2023年五、六月間，指示一名不知情員工將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液中，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌。同年6月12日、24日及25日凌晨，王男操控空拍機飛越前員工任職的「星夢森林劇場」上方進行投毒，造成侏儒山羊、梅花鹿與羊駝接連死亡。由於王男至今未與被害方達成和解，亦未展現悔意，檢方建請法院從重量刑。

廣告 廣告

「空拍機投毒殺害動物案」引發社會高度關注，一次牽扯了宜蘭三間知名農場。受害農場「星夢森林劇場」在社群平台發文表示，這對每一位把動物當成家人的他們來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

獸醫團隊解剖被毒死的山羊。 （圖／翻攝畫面）

針對外界質疑王姓男子與「張美阿嬤農場」的關係，農場於社群媒體發表聲明，強調農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。聲明中指出，王姓男子曾短暫參與農場事務，但農場於民國112年6月發現其行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作關係。

張美阿嬤農場表示，王姓男子後來另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與農場之營運、管理及動物照護完全無關。農場並強調，長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。

有網友在張美阿嬤農場粉專留言：「分家的那個真的垃圾，張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎！」對此，農場管理員憤怒回應：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」此回應引發網友熱烈討論。另有網友質疑：「說來說去都是為了錢鬧分家，不會再去。」張美阿嬤農場則回應：「並不是因為錢鬧的分家，而是發現了他這種荒唐行徑而終止了合作關係。」似乎透露當初「分家」的真正原因。

張美阿嬤農場聲明全文：

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下。

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利 。特此聲明

張美阿嬤農場-月森甯手作工坊

延伸閱讀

空拍機投毒害動物暴斃 兇手遭起底疑「張美阿嬤兒子」

同業「空拍機投毒」害小生命 受害農場悲喊：不可饒恕

全國第一起「空拍機下毒案」竟在宜蘭！