宜蘭空拍機投毒涉案人起訴 張美阿嬤農場聲明：前員工個人行為
首次上稿 14:36更新時間 23:59 新增樹懶餐廳(萌寵農場)回應
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣發生空拍機投毒案，涉案人王姓男子身分引發各界關注。知名的「張美阿嬤農場」今天(28日)發表聲明指出，此案是前員工王男個人行為，案發後已終止合作關係。王男後來傳出在三星鄉另開「樹懶餐廳(萌寵農場)」，樹懶餐廳也說，他們與投毒事件毫無相關。
據了解，位在三星鄉的張美阿嬤農場是張美與子女共同創辦，空拍機投毒案涉案人45歲王姓男子是張美的兒子，王男後來退出營運核心另立門戶，農場現由張美的一個女兒負責經營。
宜蘭地檢署起訴書指出，2023年6月，王姓男子擔任三星鄉某農場負責人，因不滿前員工離職跳槽，3度操控空拍機飛到鄰近一家農場，將毒餌灑落園區內，導致園區3隻動物誤食死亡，全案依違反動物保護法與毀損罪起訴，向法院請求從重量刑。受害農場是冬山鄉星夢森林劇場，至於王男擔任負責人的農場被指為張美阿嬤農場。
張美阿嬤農場聲明指出，此案是曾短暫參與張美阿嬤農場事務的王姓男子，屬於個人行為造成違反動物保護法的刑事案件，2023年6月，場方發現王男行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止雙方合作，王男後來自行經營其他場域，相關行為均與張美阿嬤農場無關。
張美阿嬤農場強調，他們長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物行為，若有不實影射造成本農場名譽受損情事，會加以蒐證維護自身權益。
此外，王男退出張美阿嬤農場經營團隊後，傳出在附近開設樹懶餐廳，樹懶餐廳今天發聲明說，餐廳負責人是王士予女士，新聞報導中的投毒事件，與樹懶餐廳毫無相關，針對惡意的不實指控，保留法律追訴權。
