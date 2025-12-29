宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生創作，馬年紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，也開放免費索取春聯。另，法鼓山也公布2026年「祥樂豐足」春聯，全國各地全聯、大全聯門市可領取。

宜蘭代理縣長林茂盛發表馬年紀念紅包及春聯，他說，邁入第33年的歡樂宜蘭年，是凝聚常民生活與節慶的重要活動，主視覺「馬福樂事」是透過孩子的創意與藝術能量，創作色彩繽紛與活力奔騰的白馬，代表前進與突破。

林表示，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，可DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好樂事。

馬年紀念紅包即日起至明年2月6日開放訂購，單價45元，數量有限售完為止。

法鼓山昨公布2026年「祥樂豐足」春聯，即日起民眾可前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市免費領取結緣。

法鼓山表示，2026年主題為「祥樂豐足」，不僅是祝福，更是踏實的生活方式。方丈和尚果暉法師說，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」把富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

