宜蘭童玩公園「談了20年沒進度」 議員批痛心

宜蘭縣政府今天在員山鄉童玩公園預定地舉辦地方說明會，由代理縣長林茂盛親自主持，希望透過說明會讓鄉親了解童玩公園的進度。（李忠一攝）

宜蘭縣政府規畫「員山童玩公園興建計畫」案，今天（5日）在公園預定地舉辦說明會，但有議員批評，童玩公園談了20多年，這幾年來毫無進度，甚至還忽視當初要興建公園、作為辦理童玩節永久場地的意義與目的，直呼「很痛心」。

童玩公園第1期景觀工程在民國112年完工，2期工程正在驗收階段，第3期工程準備發包作業中，今天由建築師黃聲遠說明第3期工程施作的展演廳、旅遊服務中心等建物，興建經費達2.41億元，預計117年初竣工，黃聲遠說，童玩公園會扮演員山最重要的角色。

國民黨議員黃雯如說，童玩公園的興建是地方心聲，很擔憂會再延宕，先前第2期是施作地下排水系統等，鄉親對這些建設較無感，第3期則是主體建築，盼望可以如期完工，因為「真的拖太久了！」

國民黨議員黃浴沂直言，對童玩公園感到「很痛心」，並質疑建築師知不知道興建童玩公園的意義？黃浴沂說，20多年前前縣長劉守成發現，辦理童玩節都要花1億多元，不只沒賺錢還賠錢，因此計畫興建童玩公園作為辦童玩節的基地。

黃浴沂說，但現在變成童玩節在辦理後，將一些童玩節的物品放在這裡陳列，「這裡不是垃圾場」，一定要了解興建童玩公園的用意；這幾年來公園也是毫無進度、對不起員山，希望不要再拖，趕快完工開放，才能帶動地方發展。

代理縣長林茂盛表示，童玩公園的設計在去年底定案，近期就會上網招標，預計明年初會開工、117年初完成，在3期工程完成前，第4期的景觀工程也會先進場施工，讓童玩節在4期工程完成後可以順利開放。

林茂盛指出，期望未來童玩節可以有親水公園、童玩公園「雙園區」，在即將上網招標前，他與建設處、文化局、建築師向在地鄉親報告，難免大家會有看法跟意見，縣府也會檢視、檢討，盼能讓童玩公園愈來愈好。

