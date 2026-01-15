宜蘭第二行政中心延宕三年 鎮長直言影響地方發展

宜蘭縣第二行政中心自109年7月開工，原定於112年1月完工，但工程進度屢屢延誤，預計今年中才能夠完工，這引發了當地居民的不滿。羅東鎮鎮長吳秋齡直言，第二行政中心的延誤不僅影響了民眾的洽公，也對鎮公所的重建計畫造成了重大影響，進而拖累了整個羅東市中心的發展。

宜蘭縣第二行政中心在民國109年7月開工、預計112年1月完工，但工程卻一再延宕，今年中才有可能完工，引發地方不滿。（圖／中時吳佩蓉攝）

據《中國時報》報導，吳秋齡指出，在109年7月工程開工之際，她已經規劃了未來的羅東藍圖。雖然第二行政中心位於五結鄉，但由於其鄰近羅東鎮，因此被視為進入羅東的門面。

各機關預計進駐後，羅東鎮的發展將會更加廣闊。然而，由於新冠疫情和縣府未支付承包商工程款，導致工程延誤超過三年，給羅東鎮帶來了嚴重影響。

原本計畫在現址重建的羅東鎮公所，因第二行政中心的延誤而被迫推遲，臨時辦公室的選定也受到影響。吳秋齡表示，縣府的規劃讓地方感到失望，尤其是羅東戶政事務所將併入五結鄉，成為全宜蘭唯一沒有戶政機關的鄉鎮，這對於當地人口來說極不公平。她強調，戶政事務所提供的基本公共服務，對於民眾的生活至關重要，縣府在地方座談中未曾正面討論這一問題。

吳秋齡鎮長的任期將於年底屆滿，她感慨道：「新的鎮長需要發揮新的智慧，但前提是縣府必須停止拖延。」她的抱怨反映了當地居民對於行政效率的不滿和對未來發展的擔憂。

