宜蘭第2處社宅「坤門安居」動工 預計2029年完工

宜蘭「坤門安居」社宅今天舉辦動工典禮。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣第2處社會住宅「坤門安居」新建工程，今天(8日)在宜蘭市新月廣場百貨公司旁的菁華地段動工，建造417戶社宅，預計2029年竣工，日後只租不售，租金約周邊中古屋的80％，可降低無殼族群的租屋重擔。

國家住宅及都市更新中心在宜蘭縣規劃3處社宅，第1處的「倉前安居」2023年11月在羅東鎮倉前路動工，建造395戶，將在2027年底完工，宜蘭市「坤門安居」417戶，另建11間店鋪，第3處的「大福好室」位在宜蘭市新生段，仍在規劃階段。

廣告 廣告

內政部常務次長吳堂安、宜蘭縣代理縣長林茂盛、國家住都中心董事長花敬群等人，今天參加「坤門安居」動工典禮，總工程經費26億7000多萬元，由中央全額投資新建。

「坤門安居」坐落在宜蘭市武營街、西後街及舊城南路街廓內，建築基地前身是化龍一村與聯勤二○四廠，鄰近新月廣場、宜蘭南北館市場、宜蘭演藝廳，生活機能完善，建築規模2幢4棟，每幢均為地下3層，一幢地上12層，另一幢13層，地下樓層規劃330個汽車停車位。

房型方面，套房型263戶、二房型110戶、三房型44戶，若含陽台、公設在內，每戶坪數分別為10到12坪、22到24坪、30到32坪。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府會在使用執照核發等行政程序上全力配合，協助「坤門安居」如期如質完工，希望竣工啟用後嘉惠年輕人與經濟弱勢族群，尤其幫助青年族群減輕租屋負擔，讓他們成家立業，有助於生育率的提升。

「坤門安居」社宅與新月廣場百貨公司(如圖)僅一路一之隔。(記者江志雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

