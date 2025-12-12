宜蘭粉鳥林漁港卸魚場改建 斥資1.3億、明年中發包

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭東澳粉鳥林漁港卸魚場老舊，縣政府向中央爭取改建，將斥資1.3億元同步提升周邊環境，預計明年中發包，力拚2028年底啟用，施工期間會設置臨時卸魚作業區，降低對漁民影響。

位於蘇澳鎮東澳里的粉鳥林漁港，長期受海風與浪潮侵蝕，針對碼頭護舷與碰墊普遍損壞，部分繫船柱與鋼鏈斷裂，港區照明因線路老舊而影響靠泊安全，縣府已完成細部設計，明年中可汰換27盞港燈、抬升碼頭地坪及更新防撞等設施。

宜蘭縣府另要改建老舊卸魚場，委由欣聯合建築師事務所設計，以「融合地景、尊重在地」為理念，盼透過整體漁港的升級，提升漁民作業安全，並優化周邊觀光品質。

宜縣府農業處表示，全新卸魚場將取材自漁船與定置漁網意象，結合船首、船尾曲線與護欄形式，兼具象徵性與實用性，屋頂突出結構則會融入粉鳥林地名意涵，以鴿子飛翔形象作為設計語彙，強化在地文化故事性。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，透過卸魚場改建與碼頭環境改善，同時提升漁業生產條件、改善旅遊體驗並形塑景觀亮點，未來也將串聯周邊景點，打造兼具漁業生產、環境教育、文化展示與觀光休憩的多功能港灣空間，促進東澳地區永續發展。

