宜蘭終於出太陽！蘇澳火車站水淹半層樓高 民眾起床第一件事找這牌
受鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，昨（11）日晚間宜蘭多處淹大水，蘇澳火車站前中山路段的水更是淹到半層樓高，不過今早終於出太陽了，民眾也紛紛跪求「別在下雨了！」而大家一起床則都在做同一件事，那就是「找車牌」。
昨日晚間蘇澳豪雨又急又快，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高：中油、全聯一帶低漥處，水最深則淹到一層樓高。
對此，許多網友都在threads上分享宜蘭「出太陽」的照片，並直說「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「宜蘭出太陽了！！大家還好嗎？」、「希望宜蘭的淹水可以趕快消失，然後今天大好天氣要練習了」、「出現一顆太陽，只要雨稍微小一點，宜蘭的水就退的很快」。
另外，由於大雨導致諸多地區慘淹一片，不少被害車主的車牌都被水沖不見了，有網友就在臉書表示，自己出門尋找車牌時，在地上撿到一堆別人的車牌，因此便將其全部送至開羅派出所，如此窘況令人哭笑不得。
蘇澳鎮公所也指出，截至昨晚11點，蘇澳鎮災防中心統計資料顯示，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人，今日凌晨𝟮點多，𝟮台帥氣的綠色軍卡也將物資送至蘇西活動中心。
更多鏡報報導
台灣人命名颱風無極限！主播都唸不下去 用這名網笑讚「有爽度」
酒吧服務生趁女客醉後「撿屍」！她旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？
「鳳凰颱風」台語怎麼念？ 網喊：根本母語聲調怪物挑戰
其他人也在看
圖輯／鳳凰還沒來、宜蘭已狂淹「住家車輛快滅頂」 專家揭原因
睽違58年，台灣再度迎來11月自西南部登陸的颱風，宜蘭被列為超大豪雨降雨警戒，輕度颱風「鳳凰」（FUNGWONG）未登陸，11日宜蘭蘇澳等地已經水淹一片，各地災情不斷，1樓遭大水灌入，車輛也滅頂。宜蘭縣政府宣布12日停班停課。太報 ・ 22 小時前
蘇澳火車站前水淹半層樓高 居民至鎮公所3樓「垂直避難」
即時中心／林韋慈報導鳳凰颱風為宜蘭帶來豪雨，也在蘇澳釀出淹水災情，昨（11）晚間蘇澳鎮公所在臉書上表示，「分不清是雨是汗還是淚，災防中心求助通報電話，不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個；濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。避難民眾之中以長者居多，行動不便、坐輪椅、甚至有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽。大家驚恐無助、緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。」民視 ・ 20 小時前
颱風雨轟宜蘭！蘇澳中山路淹成汪洋 變電箱爆炸竄火光
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳！中山路一段水淹到一層樓高，全聯賣場旁還有一處變電箱爆炸，整條街區陷入一片漆黑。居民紛紛逃難，有車主說10分鐘就滅頂，車內全是爛泥巴，損失慘重。蘇澳24小時累積雨量高達523毫米，2日累積雨量651毫米，多處出現大範圍淹水，災情觸目驚心！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
宜蘭蘇澳民貴街水深及肩 軍方擬派橡皮艇救援
（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）颱風鳳凰帶來大量降雨，宜蘭縣蘇澳鎮公所晚間指出，蘇澳鎮民貴街因雨勢不斷，嚴重積水，水深最高已至成人肩膀，軍方將出動車輛、橡皮艇，前往救援當地居民。（編輯：林恕暉）1141111中央社 ・ 1 天前
「又來一次家園全毀...」宜蘭蘇澳水淹半層樓！颱風炸出15年前惡夢 軍方出動兩棲戰車救人
受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨（11日）傾盆大雨不斷，短短數小時內累積雨量飆破700毫米，導致多地陷入水鄉澤國。蘇澳地區災情最為慘重，火車站前積水竟淹到半層樓高，市區中油、全聯一帶更成重災區。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
行政院政委季連成進駐災害應變中心 (圖)
颱風鳳凰逼近，總統賴清德11日中午前往中央災害應變中心視察，行政院政務委員季連成（圖）提前在應變中心準備資料。中央社 ・ 1 天前
堤防未補致水淹花蓮明利村？ 經濟部澄清：該處本就沒堤防
受鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應帶來龐大雨量影響，花蓮縣馬太鞍溪便橋10日遭被洪水沖斷，洪水還灌進鄰近的明利村，引起明利村長林萬成痛批，多次通報堤防有破口，政府卻未依建議施工。不過，經濟部今天(12日)說明，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。」 經濟部說明，自9月2日馬太鞍溪堰塞湖釀災至鳳凰颱風來襲前，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，11天內疏濬203萬方土石、復原2,860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊可以相對降低。 經濟部指出，林萬成確實有提出希望堤防「延伸」的需求，但當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，仍先以沙包短期加固，並加強疏濬。 經濟部表示，因鳳凰颱風侵襲雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。 經濟部強調，水利署10日起已派60人、30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區水勢已稍緩，配合鼎塊(消波塊)積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區，而今日也加派20人、10輛機具，預計本日可以完中央廣播電台 ・ 13 小時前
就像15年前的梅姬！蘇澳暴雨成災「1樓全泡水」車已滅頂…居民倉皇逃難畫面曝
受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區自昨（11）日傍晚起風雨不斷，短時間內降下驚人雨量，多地災情不斷傳出，蘇澳鎮更因暴雨成災，全鎮多處嚴重淹水，軍警消緊急動員救援，更有許多蘇澳現場畫面可見，泥水幾乎已將1樓住家、店鋪滅頂。鏡報 ・ 21 小時前
大豪雨仍澆不熄想釣蝦的心！ 宜蘭釣蝦場淹水「沉浸式」一幕讓網都笑了
鳳凰颱風雨量驚人，宜蘭11日降下大豪雨，多地傳淹水災情。有網友就分享，宜蘭一間釣蝦場淹水高度已淹沒腳踝，但釣客仍很悠哉地釣蝦、吃飯聊天，影片傳出後就有網友笑說「根本是沉浸式釣蝦」、「宜蘭人都那麼chill嗎？」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。太報 ・ 19 小時前
宜蘭人驚喊「雨大到很毛」 憶38死梅姬颱風：15年前慘況
宜蘭人驚喊「雨大到很毛」 憶38死梅姬颱風：15年前慘況EBC東森新聞 ・ 19 小時前
馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防
生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導花蓮縣明利村淹水災情不斷，馬太鞍溪大水沖垮便道之外，也透過當地一條疏濬通道直流市區，被質疑是大破口，引來民怨，水利署長林元鵬今天再度與花蓮縣長徐榛蔚前往視察，強調汛期結束後將評估建構堤防。當地居民：「怎麼上班我沒辦法上班，沒有路。」滾滾洪流，灌進明利村，村民躲在高處還想著要去上班，但根本無法，吳姓屋主也站在高處看著自己房子被淹，很無奈。當地居民：「很多這些問題要跟我們，說清楚講明白林務局（林保署），跟九河局（第九河川分署）的因素，不是我們這個不是天災。」確實通過空拍畫面能發現，這處缺口原本是提供疏濬車輛進出，但大水就從這裡淹進村莊，引來村長和村民質疑根本是大破口，自從9月23號馬太鞍溪堰塞湖溢流，將泥沙引入南岸光復鄉造成當地地勢增高，11月10號溪水暴漲，沖垮馬太鞍溪便道，但水往低處流，滾滾泥水在便橋上游2公里處的缺口，沿產業道路，一路流進聚落，造成明利村的慘狀。水利署長林元鵬在前一天道歉坦承疏失，12號再與花蓮縣長徐榛蔚前往破口視察。（圖／民視新聞）水利署長林元鵬：「明利社區的雨量來看，很明顯有越來越大的趨勢。」水利署長林元鵬在前一天道歉坦承疏失，12號再與花蓮縣長徐榛蔚前往破口視察，現場雨勢不斷，但馬太鞍溪南北側居民陸續受災，已經無法再等，堵住破口可是當務之急。馬太鞍溪暴漲導致溪水大量流進明利村，當地直指破口就在紅圈處。（圖／民視新聞）水利署長林元鵬：「（大水）進來那個入口，是本來堤防最末端的位置，地形地貌已經改變了，原來那邊是一個高地，現在已經沖毀掉了，所以變成說將來可能，就要評估要來建構堤防，這個汛期結束以後，會趕快來進行這個動作。」水利署喊話蓋堤防，希望徹底解決災民問題，只是破口問題早已反應多時，究責無可避免。原文出處：馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防 更多民視新聞報導普發1萬「2類人」先入帳！「領嘸錢」情形曝光颱風鳳凰「變了」穿台影響曝！鄭明典曬圖揭變化鳳凰颱風登陸後恐轉為熱帶性低氣壓！ 3地暴風圈侵襲率飆100%民視影音 ・ 17 小時前
蘇澳水淹一樓高「擋下鳳凰第一槍」宜蘭一早終於出太陽了
鳳凰颱風尚未登陸，受到東北季風共伴效應的影響，宜蘭昨（11）日降下驚人雨勢，多地傳出淹水災情，下了一整夜的雨，今（12）日早上終於放晴，有宜蘭人就在社群上發出太陽露臉的照片，回憶昨晚淹水災情感嘆，宜蘭擋下鳳凰第一槍。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
宜蘭住民宿淹水救援！刺青男團「扛阿嬤避難」 網友讚爆
鳳凰颱風暴風圈於11月12日凌晨觸陸，受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣11日晚間下起超大豪雨，造成多處馬路淹水，有遊客前往宜蘭住民宿時正好遇上淹水，朋友外出買東西受困無法返回，一行人於是帶著游泳圈涉水救援，途中還幫助腿腳無力、無法上二樓避難的阿嬤，熱血事蹟在網路上傳開後引發熱議。中天新聞網 ・ 21 小時前
一夜暴雨停歇太陽露臉 蘇澳淹水漸退街道滿目瘡痍
經過昨天的暴雨肆虐，蘇澳鎮今天出太陽了，水也漸漸退去，但中山路等街道與民宅滿目瘡痍；居民開始忙著整理家園，希望暴雨不要來襲，早日恢復正常生活。蘇澳昨天的累積雨量，超過600毫米，一直到今天凌晨還在下雨，中山路等街道一片汪洋，居民緊急救援避難；所幸清晨雨勢已停且出現太陽，但水退去後的街道滿目瘡痍，只見自由時報 ・ 23 小時前
鳳凰颱風襲宜蘭！土石泥水淹進住家滿地沙
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風與東北季風共伴效應雙重影響，宜蘭出現豪雨淹水、停電災情，蘇澳鎮南方澳地區最為嚴重，今（12）日一早積水退去，居民們趕緊捲袖將淹進家園的泥濘掃去，其中華山路還土石流，大...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
宜蘭多地淹慘！壯圍農田變池塘 掀起小波浪
宜蘭多地淹慘！壯圍農田變池塘 掀起小波浪EBC東森新聞 ・ 1 天前
蘇澳火車站前水淹半層樓高！ 居民嘆「排水系統原地打轉」：15年重來家園又被毀
蘇澳鎮公所人員在臉書粉專發文表示，暴雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。蘇澳鎮公所人員說到，入夜後，雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人所知的蘇澳火車站...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰颱風釀宜蘭多處淹水 一票車主PO「車牌協尋文」：額外拾獲8張
這次風災導致宜蘭縣傳出災情，蘇澳雨量觀測站在11日晚間8時50分，觀測到最大3小時累積雨量334毫米，為該站自2010年「梅姬」颱風以來，3小時累積降雨量最多。不少受災居民也紛紛上網PO出慘況，其中，有多輛汽車、機車的車牌被積淹水沖走。許多車主在雨勢稍微趨緩後，出門尋找...CTWANT ・ 20 小時前
宜蘭溪南地區受創嚴重 淹水從寬從速補助牌照稅減免
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應帶來連日豪大雨，宜蘭縣多處地區出現 […]觀傳媒 ・ 18 小時前
蘇澳為何大淹水？暴雨溪水暴漲溢流 分洪道工程卡關挨批
這兩天宜蘭縣蘇澳鎮暴雨，蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風惡夢重現；國民黨宜蘭縣議員黃琤婷批評，蘇澳溪分洪道工程工程延宕2年多，中央說要守護人民，卻讓淹水繼續；民進黨宜蘭縣議員謝正信希望行政院加速核定、盡快施工，才能真正解決蘇澳淹水問題。自由時報 ・ 21 小時前