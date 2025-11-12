宜蘭終於出太陽！蘇澳火車站水淹半層樓高 民眾起床第一件事找這牌

宜蘭終於出太陽！蘇澳火車站水淹半層樓高，一起床民眾全在「找車牌」。圖／翻攝自threads

受鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，昨（11）日晚間宜蘭多處淹大水，蘇澳火車站前中山路段的水更是淹到半層樓高，不過今早終於出太陽了，民眾也紛紛跪求「別在下雨了！」而大家一起床則都在做同一件事，那就是「找車牌」。

昨日晚間蘇澳豪雨又急又快，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高：中油、全聯一帶低漥處，水最深則淹到一層樓高。

對此，許多網友都在threads上分享宜蘭「出太陽」的照片，並直說「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「宜蘭出太陽了！！大家還好嗎？」、「希望宜蘭的淹水可以趕快消失，然後今天大好天氣要練習了」、「出現一顆太陽，只要雨稍微小一點，宜蘭的水就退的很快」。

廣告 廣告

網友表示，宜蘭終於出太陽了。圖／翻攝自threads

另外，由於大雨導致諸多地區慘淹一片，不少被害車主的車牌都被水沖不見了，有網友就在臉書表示，自己出門尋找車牌時，在地上撿到一堆別人的車牌，因此便將其全部送至開羅派出所，如此窘況令人哭笑不得。

蘇澳鎮公所也指出，截至昨晚11點，蘇澳鎮災防中心統計資料顯示，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人，今日凌晨𝟮點多，𝟮台帥氣的綠色軍卡也將物資送至蘇西活動中心。

大雨導致宜蘭諸多地區慘淹一片，今已出太陽。圖／翻攝自threads

有網友表示，自己出門找車牌時，在地上撿到一堆別人的車牌，便將其送至派出所。圖／截取自臉書



回到原文

更多鏡報報導

台灣人命名颱風無極限！主播都唸不下去 用這名網笑讚「有爽度」

酒吧服務生趁女客醉後「撿屍」！她旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？

「鳳凰颱風」台語怎麼念？ 網喊：根本母語聲調怪物挑戰