宜蘭絕美仙境再啟！三層坪農塘重磅開放，九層疊瀑X落羽松倒影，錯過再等一年！

宜蘭礁溪｜三層坪農塘教育園區

前幾天，在在地朋友的引路下，我又走進了三層坪。

說「又」，其實一點也不誇張；

多年前，我曾來過一次。那時候的三層坪，沒有名字、沒有標記，更沒有人潮，

水光很靜，樹影很長，整座山谷像是被時間刻意放慢的片段……

朋友當時低聲交代，這是私房景點，看看就好，不要說出口，

風景就這樣被悄悄收藏了一陣子。

（2025/11/28實況分享）

後來，它在社群世界的某一天突然被看見，

短短幾個星期，三層坪從無名之地，成了人人手機裡的打卡背景；

風景依舊，但節奏變了。再沒多久，這片曾經安靜存在的湖景秘境，

又在很短的時間內關上了門，彷彿提醒人們，有些地方，需要被好好對待。

直到現在，歷經三年的整建與等待，

三層坪即將以「三層坪農塘教育園區」的全新身分，

再次對外開放，

而我，也在它安靜過、喧囂過之後，又一次，站在這裡。

三層坪農塘｜水、樹與時間交織的階梯風景

三層坪位在礁溪鄉二結社區與員山鄉枕山社區交界處，

是一座結合水土保持功能與自然美感的階梯式農塘園區。

園區裡最令人難忘的，是長約百公尺的 九層疊瀑。

水流順著地勢一層一層落下，節奏分明卻不喧鬧；

一旁的落羽松沿著水塘鋪展，隨著季節轉色，替整座山谷添上溫柔的層次。

冬季限定的畫面｜落羽松與水面的倒影

每年 12 月上旬至 1 月下旬，是三層坪最動人的時節。

落羽松由綠轉黃，再慢慢染上金紅與橙色，倒映在漸層藍的水塘中，

當山風停下、水面如鏡時，天空、樹影與時間同時靜止，畫面安靜得讓人不自覺放慢呼吸。

這裡沒有過度裝飾的造景，只有農塘、瀑布與山谷自然存在的模樣，

也因此，即使重新開放，依然保有一份不被打擾的氣質。

預約制入園，讓風景被溫柔看待

重新開放後的三層坪，採 全線上預約制，每日限量 500 人入園，

讓旅人能在不擁擠的狀態下，好好走路、看水、拍照。

入園時段分為四個梯次：

08:00－10:00

10:00－12:00

13:00－15:00

15:00－17:00

自 12 月 20 日起須至少提前兩週完成線上預約；

少了人潮，多了一點餘裕，三層坪也因此更接近記憶中那個安靜的模樣。

旅程的最後一站｜在夢土上，把時間安靜地坐下來

離開前，別忘了把行程留給 夢土上露營休閒農場，

園區裡新開了一間小小的咖啡廳，不張揚，卻很有溫度；

那天，我們在這裡吃到附近社區媽媽親手做的甜點蒙布朗與布朗尼，

味道不華麗，卻很真實。

再點上一杯冰拿鐵，走到門外的露台坐下，

樹影灑落，空氣裡滿是森林的氣味。

沒有特別交談，也沒有急著滑手機，只是讓呼吸慢慢跟上山裡的節奏，

陽光透過枝葉落在桌面上，

那一刻突然懂了～旅行最美好的，往往不是風景本身，

而是這種被芬多精包圍、什麼都不用做的片刻。

三層坪農塘｜參觀資訊整理

名稱：三層坪農塘（原三層坪水土保持農塘教育園區）

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路 3 之 3 號

活動期間：2025／12／6（六）－2026／2／10（二）

入園方式：線上預約制

每日人數：限量 500 人

官方預約洽詢：@667yahey

預約網址與細節見：https://ilantourbus.rezio.shop/zh-TW/product/TLF001

有些地方，適合在人多時拍照；

而三層坪，更適合在人不多的時候，靜靜站著，看水流完一段距離。

它走過沉默，也歷經喧囂，如今用一種比較溫柔的方式，回到我們面前。

如果你也在尋找一個能慢慢感受冬日宜蘭的所在，三層坪農塘，值得你留下一天。

那日行程｜在風景、飲食與手作之間，把時間慢慢用掉

那一天的行程其實不算趕，卻很充實。

早上從 三層坪風景區 開始，在九層疊瀑與落羽松之間走了一段路，

水聲陪著腳步，把心裡的雜音慢慢洗淡，離開後，走到對面的「夢土上農莊」，

這裡的節奏與名字一樣溫柔，讓人不自覺地放慢下來。

中午來到「豬籠寨」，體驗一場輕鬆的 pizza DIY，

揉麵、放料、等待披薩進烤窯的過程，讓午餐變成一段有參與感的儀式，

熱騰騰出爐的披薩，比想像中更有滋味，也多了一層親手完成的記憶。

午後轉往「木渠多肉花園農場」，多肉植物在陽光下顯得特別安靜，

每一盆都有自己的姿態；

最後，動手完成 果枝筆 DIY，把修剪下來的枝材，轉化成能被長久保存的小物件。

那一刻突然覺得，旅行留下來的，不一定只是照片，有時是一支筆，也很好。

文章來源：快樂雲愛旅行