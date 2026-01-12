宜蘭綠營搶先拍拜年廣告 藍營人選仍待中央協調

民進黨宜蘭縣2026年五合一選舉團隊今（12）日在縣政中心「協力擎天」廣場拍攝過年拜年形象照。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣2026年五合一選舉團隊今（12）日在縣政中心「協力擎天」廣場拍攝過年拜年形象照，縣長參選人林國漳率鄉鎮市長與議員參選人同框，展現提早布局選戰的氣勢；反之，國民黨縣長人選仍未定案，縣黨部表示16日將赴中央黨部協調，欲爭取參選縣長的不分區立委吳宗憲與議長張勝德也分別提出看法，選戰火藥味逐漸升高。

協力擎天廣場設於1996年，配合開蘭200週年設置，象徵先人開拓之功與薪火相傳精神，也彰顯宜蘭「檜木原鄉」的文化特質。民進黨選在此拍攝拜年廣告，被視為向土地與歷史致敬，也連結對縣政治理與未來發展的願景。

林國漳表示，這次全體候選人一起向縣民拜年，象徵「協力、團結」打贏選戰的決心，協力擎天是近千位縣民共同將巨大檜木矗立起來的成果，凝聚了共建家園的行動力量，民進黨也將以相同精神為宜蘭打拚。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，縣長人選已於去年10月完成徵召，第4類與第5類公職候選人幾乎全數到位，黨部已做好整隊準備，希望以團結的團隊爭取鄉親最大支持，讓「宜蘭經驗」再次在民主聖地發光發熱。

國民黨宜蘭縣黨部回應，縣長人選尚未拍板，16日將赴中央黨部進行協調，討論後續提名與選戰節奏，基層無法急於求成，但一旦方向明確，整合與競選腳步將迅速展開。

積極爭取提名的吳宗憲指出，民進黨雖然很會選舉，但行政效率仍需檢驗，先前詢問行政院顧問林國漳的多項問題仍未獲回應，尤其颱風後中央災民補助尚未到位，希望政府能拿出選舉時的衝勁與效率，協助災民度過難關。

同樣角逐縣長提名的張勝德表示，一切要等黨中央協調結果出爐後，才會有後續造勢與布局，但不論最後由誰出線，都會全力輔選，確保國民黨團結迎戰2026年選舉。

