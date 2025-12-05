宜蘭縣三處特色遊戲場計畫啟動 打造優質兒童遊戲空間

宜蘭縣遊戲場域品質再升級！代理縣長林茂盛來到五結鄉冬山河親水公園，向縣民及鄉親說明縣內特色遊戲場後續的建設計畫，預計於一一六年中完成建置，檢驗及驗收後開放使用，打造優質兒童遊戲空間。（圖：宜蘭縣政府提供）

近年各縣市積極推動特色遊戲場相關計畫，依據不同年齡層、行為能力及遊戲需求配置多元設施，讓兒童在遊戲場域中自由探索、安心遊玩，經由共享遊戲設備學習與同儕相處、理解他人需求，透過遊玩攀爬、擺盪等設施增強肢體發展。宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（五）日率領縣府團隊來到五結鄉冬山河親水公園，向縣民及鄉親說明縣內特色遊戲場後續的建設計畫，目前五結鄉冬山河親水公園已完成規劃設計，並於一一五年度編列工程總經費新臺幣二千萬元，預計在一一五年度預算經議會審定通過後辦理工程發包作業。預計於一一六年中完成建置、檢驗及驗收後開放使用，提供縣內兒童優良遊戲空間及提升遊戲品質。縣議員林義剛、縣議員簡松樹、五結鄉長沈德茂共同出席。

宜蘭縣政府進行轄內風景區、公園綠地或相關公有土地盤點及評估，並編列一一五年度經費，在議會審定預算後辦理「五結鄉冬山河親水公園」、「蘇澳鎮運動公園」及「三星鄉綜合運動場」三處特色遊戲場域建置，以提供縣內兒童完善遊戲空間及提升遊戲品質。

五結鄉冬山河親水公園結合國寶級文學作家黃春明知名童話作品「巨人的眼淚」進行創意發想，規劃巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯及村落遊戲區等特色設施；蘇澳運動公園則融入海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域；三星綜合運動場亦結合蔥田、三星蔥等特色元素，營造富含在地風貌的遊戲空間。三處場域皆依據CNS國家標準規定進行設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。

代理縣長林茂盛率領縣府團隊來到五結鄉冬山河親水公園，向縣民及鄉親說明縣內特色遊戲場後續的建設計畫，目前五結鄉冬山河親水公園已完成規劃設計，預計在一一五年度預算經議會審定通過後辦理工程發包作業；蘇澳運動公園及三星綜合運動場則辦理設計作業中，預計於一一五年四月完成設計，兩場域之工程經費採分年分期編列，一一五年度編列新臺幣一二六0萬元，一一六年度編列新臺幣八四0萬元，一場域之總工程經費為新臺幣二一00萬元，預算經議會審議通過後，於一一五年五月辦理工程發包作業，倘未來工程招標作業順利，三處場域預計於一一六年中完成建置、檢驗及驗收後開放使用，提供縣內兒童優良遊戲空間及提升遊戲品質。