宜蘭縣今年首場青銀聯合徵才 礁溪農會舉辦

宜蘭縣今年首場青銀聯合徵才活動在溪北地區礁溪鄉農會舉辦。（圖：宜蘭縣政府勞工處提供）

宜蘭縣政府勞工處今年首次於今（廿三）日下午一時三十分在溪北地區礁溪鄉農會辦理青銀聯合徵才活動，期望就近服務溪北地區廠商及求職民眾，減少交通往返不便，讓民眾能在熟悉的在地場域中，掌握更多就業機會，進一步促進在地就業與產業發展。此次，邀請十八家廠商一同參與，提供超過四00個以上工作機會，求職民眾把握機會，踴躍前往參加，過年前找到工作，安心過好年。

縣府在推動就業服務上採取全齡化思維，除持續推動銀髮人才服務據點，促進中高齡投入勞動市場；亦擴大提供各項就業獎勵措施：設籍宜蘭縣三十歲以下待業青年，連續工作滿六個月補助一萬二千元、工作滿一年再補助一萬五千元；為獎勵在職勞工取得技術士證照，設籍或居留新住民宜蘭縣一年以上，年滿十八歲在職勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金一萬元，乙級可申領三五00元。

此次聯合徵才廠商包含餐飲業、服務業、零售業、旅宿業、長期照顧服務業及傳產及製造業等縣內優質廠商，其中部分廠商有提供多元彈性工作時間之職務，吸引中高齡者及高齡者重返職場，充實企業勞動力，並期盼透過青銀共事，為企業創造多元新價值。廠商釋出的薪資條件，最高薪資達五萬元以上。