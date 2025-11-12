宜蘭縣代理縣長林茂盛呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫早日解決水患噩夢
【記者 林明益／宜蘭 報導】面對近10年來最嚴重的淹水災情，宜蘭縣代理縣長林茂盛12日上午召開第二次工作會議，了解各單位於本次事件期間的應處作為，進行重點裁示，並呼籲中央加速核定「蘇澳溪分洪道計畫，早日解決水患噩夢。
林茂盛代理縣長表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，11日溪南地區四鄉鎮（蘇澳、五結、羅東、冬山）平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站24小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。面對此近十年最嚴峻的降雨與淹水挑戰，縣府各機關須全力以赴，確保搶修與應變作業順利進行。
▲代理縣長林茂盛主持會議做了多項裁示。
林茂盛代理縣長會中做了多項裁示：
一、請水利資源處持續協助地方抽水，並協助民眾辦理地下室積淹水抽排作業；蘇澳民眾用水除永樂里外均已恢復供水。
二、請民政處掌握各公所疏散撤離人員情形，社會處持續關注安置收容場所物資需求，並協助受災民眾「從優、從速、從寬」辦理救助。
三、請交通處儘速排除縣內車行地下道積水情形，以恢復交通安全與暢通。
四、請農業處與各公所保持聯繫，若發現農林漁牧災損，立即會同民眾勘查並彙整提報農業部，爭取農業天然災害現金救助。
五、請工商旅遊處掌握縣內約6,000戶停電狀況，並協調台電公司全力搶修恢復供電。
六、請環保局協助公所儘速進行災後環境清理，恢復市區整潔，減少病媒孳生風險。
▲會中呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。
林代理縣長特別指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，他再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦。縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。
根據中央氣象署預報，今日降雨已逐漸趨緩。宜蘭縣政府、各鄉鎮市公所、國軍弟兄、志工團體、台電及台水等單位仍全力投入搶修、搶救與復原工作。縣府提醒民眾，行經山區請注意坍方、落石、土石流等災害，低窪地區及地下道仍須警覺積淹水風險。為確保安全，也請避免進入山區或進行河川活動。如有需要協助，請撥打119或宜蘭縣災害應變中心電話03-9311294。(照片記者林明益翻攝)
